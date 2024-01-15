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經濟

半新股禁售結束頻推冧股價成陷阱 上市前股東基投或拋售 KEEP曾偷步瀉三成

【明報專訊】半新股禁售期解禁「魔咒」，往往成為股價暴瀉的觸發點。近期則有KEEP（3650）部分現有股東及基石投資者禁售期今日解禁，股價即於本月4日偷步暴瀉逾三成（部分股東持股不設禁售期）。有投資界人士表示，不論上市前投資者，或是基石投資者禁售期解禁後，眼見市場一蹶不振，不少會急沽貨套現，更提醒投資者炒新股時，必須先注意半新股禁售期限後才進場。

明報記者 江陵凱

各新股禁售期資料均上載於港交所（0388）披露易網站，其公司股份公開招股（IPO）配售結果通告內清楚列明，投資者可自行翻查。而本報根據市場公開資訊，整合未來3個月內禁售期解禁的半新股（表1），發現不少股份基石投資者與上市前股東解禁日期並不相同，情况與KEEP相同，新股投資者更難準確掌握。

優必選禁售期短至1個月

一般而言，新股禁售期主要按上市前股東、控股股東，以及基投3種類別劃分，限制於期內出售股份，禁售期普遍長達半年至一年或以上不等，而當中亦有個別新股基投或上市前投資者禁售期較短。

以最近上市的內地機器人公司優必選（9880）為例，集團於去年12月29日上市，其基投禁售期竟短至約1個月，直至本月28日完結；對於有股份禁售期較短，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，若有公司禁售期僅1個月，未必為好預兆，並質疑「點解要咁快走呢？係咪連一個信心都唔肯畀投資者？」

本報於整合資料時發現，普遍生物科技及科技類別新股，於上市前融資及股份轉讓次數較多。在短線解禁新股當中，優必選IPO前融資多達14輪，而途虎（9690）及第四範式（6682）亦曾分別進行16次和11次IPO前融資。

溫傑指出，禁售期完結後當日有股東沽貨，的確有令其股價受壓的風險，籲投資者入場前應清楚了解其股份禁售期，尤其對中小型股份須特別留意；他指出，近年市場對於生物科技及科技板塊關注度較高，投資者買入新股及半新股時，不應只留意特定板塊股份的禁售期，更認為任何板塊股份都有基投及上市前股東沽貨的可能，應多加留意。但他補充指投資時應着重公司基本面因素，若公司前景良好，而舊股東以個人因素沽貨令股價下跌，反而會提供入場的好機會。

證券界籲先了解才投資

耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬稱，當禁售期屆滿後，礙於目前經濟因素、股市低迷及不看好前景等，基投急需套現沽貨屬可理解，他更提醒投資者必須先了解禁售期才投資。信誠證券聯席董事張智威則表示，基投於禁售期後沽貨，的確有機會令股價暴瀉，如果基石投資者數目愈多，較難達成共識，出現基投之間互相猜度沽貨的時間，「中招」的機率則會愈高。

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