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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：手提止癢神器興起 以溫熱分解蚊子唾液致癢物質

【明報專訊】被蚊叮蟲咬後，最令人困擾的是痕癢。這是因為，蚊蟲叮咬人類時，會從口器輸出唾液到人體皮膚，而那些唾液含有蟻酸、抗凝血化合物，以及多種蛋白質，其中部分物質會引起人體的過敏反應，造成痕癢和紅腫。近年，市場上就出現了一種手提電子止癢神器，號稱可以破壞這些引致痕癢的元兇，止癢效果又快又好，多家間公司都有推出。

較適合成人小童 暫不用於嬰兒

綜合不同生產商和品牌的說法，這種電子止癢神器的原理是，將被蚊蟲叮咬的位置快速加熱到大約攝氏47度至52度，以分解破壞那些引致痕癢的物質，從而達到快速止癢效果。

一般來說，這種電子止癢神器的發熱時間只會維持幾秒，以避免用戶覺得不適。例如分成6秒和3秒兩檔，6秒適用於能夠正常耐熱的肌膚，3秒則適用於對熱力特別敏感的肌膚。生產商聲稱，由於這種電子止癢神器只靠物理發熱止癢，並沒有使用任何化學品，所以孕婦也適用云云。

不過，亦至少有部分生產商承認，這種產品較適合成人和小童使用，暫時不建議使用在嬰兒身上。這是因為，嬰兒的皮膚比成人和小童更幼嫩，耐熱能力更低。還需要更多研究和測試，才知道這種產品是否也適合使用在嬰兒身上，又或者是否需要修改其發熱模式。

另外，糖尿病和新陳代謝紊亂等患者因為對熱力和痛楚較不敏感，亦可能會不自覺地使用時間過長而出現燙傷，亦不建議這些人士使用。

明報記者 薛偉傑

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