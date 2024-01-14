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經濟
企業地球村

美舉債續膨脹 停縮表助減壓

【明報專訊】美國聯儲局12月會議紀錄顯示，部分與會官員建議局方重新檢視縮表進度，令投資者期待美聯儲快將放慢縮表，使美國國債今年有望繼續反彈。但部分分析師認為，受美國政府預算赤字持續擴大等因素影響，美國國債的升勢仍然面臨限制。

貝萊德（BlackRock）全球固定收益投資總監Rick Rieder指出，今年的風險之一，是美國財政部必須拍賣大量國債，當美聯儲正在縮表，而國債發行量增加，會令債市面臨風險。

美國國會預算辦公室（CBO）估計，未來10年累積的預算赤字達20萬億美元，預示發債需求將持續上升，恐抑制美國國債未來的潛在升幅。摩根士丹利投資管理的廣泛市場固定收益主管Vishal Khanduja稱，放慢QT對債市有利，惟美國政府財政惡化的影響更大。

美國財政部需不斷借入資金，彌補持續擴大的預算赤字。在2023年下半年，受美國國債發行量急增等因素影響，美國10年期國債孳息率曾升穿5厘的16年高位。市場人士預期，大型銀行及外國投資者對美國國債的需求轉弱，將在今年造成更大的影響，因此美聯儲結束QT，重新把手上債券到期套現的資金再買入國債，對避免美國國債供應過剩尤其重要。

分析：首次減息前 先停止縮表

美銀預計，若QT在今年6月結束，不包括美國國庫券（美國短期國債），今年美國國債發行量1.8萬億美元。若QT在12月才結束，今年發行量將達2.1萬億美元。這意味美聯儲愈早結束QT，美國財政部向私人投資者發債需求愈小。摩根大通資產管理投資總監Bob Michele表示，若QT結束，將消除投資者對應否投資債市的疑慮。

美聯儲的會議紀錄顯示，美聯儲正試圖尋找合適的時機考慮退出QT，預示縮表可能較此前預期更早結束。部分分析認為，在美聯儲首次減息前，會先停止縮表。這是由於QT是緊縮貨幣政策的機制，而減息是寬鬆貨幣政策的機制，在減息之際繼續進行QT，會使兩種機制互相矛盾。

交易員押注今年底前減息達1.5厘

美聯儲已預告，今年將減息0.75厘，而下調利率也為美國國債價格帶來支持。市場對減息的樂觀預期，推動美國國債價格自去年11月回升，美國10年期國債孳息率近期回落至4厘左右。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員目前押注，美聯儲今年底前減息幅度達1.5厘。

安永首席經濟學家 Gregory Daco指出，政策轉向的關頭，往往是市場的敏感時期，美聯儲即將擺脫緊縮周期之際，市場希望避免任何形式的流動性壓力。《金融時報》指出，結束QT可能是循序漸進，而美聯儲可能會在幾個月內，再次增加其到期證券「再投資」的比重。

[企業地球村]

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