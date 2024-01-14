手回科技聲通信息申港上市

聲通曾在滬N板上市

聲通科技透過開發交互式人工智能技術，為企業提供解決方案，並自2022年度起受可贖回注資的公允價值變動大幅增加影響致虧損，2023年9月底止9個月更虧損6143.2萬元（人民幣，下同）。其過往通過多輪融資獲逾4.99億元資金，是次上市集資將用於加強研發、海內外戰略投資及購併。截至2023年9月底止手上新合約達3.49億元。其本身是在上海N板上市，並於去年8月底完全退市並來港上市。其稱N板協議轉讓機制難令股份確定公允價值，期望在港接入國際資本市場增強集資能力及渠道。

手回淨流動負債逾9億

至於手回科技，其經小雨傘等3個平台截至去年9月底累計投保戶有180萬戶。雖然其2022年度恢復盈利賺1.3億元，到去年9月底止卻虧損2.87億元。截至去年11月底出現淨流動負債9.21億元。其表示是次上市集資有60%用於開發保險產品及服務，餘額用於購併、提升研發能力等。該公司獲上海諾亞及紅杉參與投資，在上市前獲三輪及天使融資共1.38億元。主要附屬深圳手回因部分投資者持股到期，因此減資並退回3100萬元，及後再獲星閃科技增資391萬元。

明報記者