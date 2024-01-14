國泰：機師晉升門檻變動因短途機增

【明報專訊】彭博早前報道，國泰（0293）將機長培訓所需飛行時數要求降低25%。國泰發言人昨天解釋，原本副機長飛行時數滿4000小時，可達到培訓為機長的門檻，但由於3年多前港龍停止營運，業務併入國泰，令國泰短途機比例增加，因此去年國泰在4000小時飛行時數以外，亦容許副機長飛行滿3000小時再加上不少於500次飛機升降，也可開始培訓作機長。
發言人指出，一名副機長達到培訓機長門檻之後，仍需上理論課、在機長陪同下接受實習執勤及模擬倉的訓練，並通過考核，才能晉升機長，培訓至少需時一年。
發言人指新設門檻的決定，在去年11月獲本港民航處批准並執行，與近期因機師病假率高引致部分航班要取消的事件無關。
認為操作飛機升降經驗更重要
發言人指因港龍原本的航線全為短途，併入國泰後，機師執勤短途機的機會大增，若一名副機長集中飛短途，要滿足4000小時飛行時數需更長時間，公司認為對機師來說，操作飛機升降的經驗更重要，因此決定在4000小時飛行時數以外，另增3000小時加500次升降經驗這門檻。
成員主要是機師的香港航空機組人員協會近期多次指出，國泰近期取消航班事件是因為機師不足，人數只恢復疫前人手的52%左右。