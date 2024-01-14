美股三大指數回軟 資金流入黃金避險

道指上周五高開後回跌，最多跌240點至37,470點，收市跌118點或0.31%，報37,592點。標指表現反覆，收市升0.08%，報4783點；納指亦升0.02%，報14,972點。

重磅股方面，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）德國廠房受供應干擾而暫停生產，收市跌3.67%至218.89美元；微軟（美：MSFT）再升1%；Meta（美：META）亦升1.3%。以上周五收市價計，微軟市值達2.89萬億美元，自2021年11月以來首次高於蘋果（美：AAPL），微軟再度跑贏蘋果成為全球市值最高的公司。彭博引述分析指出，蘋果近周受累於市場對手機需求放緩的憂慮，微軟在人工智能發展有清晰藍圖，市場看好其未來前景，帶動股價表現。

紐約期金高收1.6%

比特幣現貨ETF面世後，比特幣價格回落，上周五最多挫超過6%，虛擬貨幣相關股份也受壓，Coinbase（美：COIN）及Marathon Digital（美：MARA）股價分別跌7.4%及15.3%。

中東局勢緊張，資金流入黃金避險，紐約期金上周五收市升1.6%，每盎司報2051.6美元。此外，國際油價向上，紐約期油上周五曾創今年新高，收市升66美仙或0.92%，每桶報72.68美元；倫敦布蘭特期油亦曾突破80美元，收市升88美仙或1.14%。

港股ADR夜期向上

歐洲股市表現向上，英國股市收市升0.64%；法股及德股分別升1.05%及0.95%。港股方面，恒指夜期周五收報16,306點，升39點，較恒指收市高水61點。港股ADR比例指數收市報16,254點，升10點，匯控（0005）ADR折合港元報61.58元，較港收市升0.13%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升0.12%。