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經濟
香港地產

黃大仙薈鳴首輪沽95伙 佔可售約六成 有買家1100萬購兩伙

【明報專訊】今年首個開售的全新盤、由宏安地產（1243）發展的黃大仙鳴鳳街薈鳴，樓花期約15個月，昨日首輪開售165伙，折實售價338.8萬元起，買家可購買最多兩個單位，全日售出95伙，佔可供發售的58%。

明報記者 甘潔瑩

項目昨早9時開售，不少買家在8時多已抵達設於尖沙嘴天文臺道的售樓處，現場人頭湧湧。宏安地產「太子爺」、 執行董事鄧灝康親自到場督師。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，該行有買家斥資約1100萬元購入兩間兩房戶自用。

碧麗軒洋房售1.8億 實呎逾4.1萬

除全新盤宏安地產黃大仙薈鳴開售，尚有其他新盤在昨日進行新一輪銷售，華懋旗下薄扶林碧麗軒推出洋房招標，並以1.8億元售出，呎價逾4.1萬元。售出的洋房為2號洋房，實用面積4389方呎，連同873方呎平台、180方呎花園及300方呎天台，屬4房4套連儲物室間隔，單位設私人電梯及泳池，成交價1.8億元，呎價約41,012元。華懋集團銷售總監封海倫稱，碧麗軒自推售至今，共售出10伙，套現約7.92億元。

另長實（1113） 旗下油塘新盤親海駅，昨日推售12伙，並售出3伙，單日套現逾2607萬元。售出3伙中，包括最後一伙複式戶，單位實用511方呎，連105方呎私人花園，成交價909.9萬元，是次重售單位成交價較去年升逾3.5%，呎價約17,806元；另外售出兩伙屬分層單位。

由信置（0083）、會德豐等四大發展商合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，昨日售出1伙，單位為1座23樓B室1，實用面積948方呎，3房套間隔，成交價3188萬元，實呎33,629元。

晉環錄6宗撻訂 成交額涉9232萬

正當新盤熱賣之際，個別入市買家卻選擇撻訂離場。由路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，據成交紀錄冊顯示，新錄6宗撻訂，相關單位成交總金額涉9232萬元。資料顯示，其中一個撻訂單位為2A座18樓F室，實用728方呎3房連套房戶，由莊士機構（0367）「太子爺」兼執行董事莊家淦在2021年5月以2281.1萬元購入，實呎31,334元，料遭沒收10%訂金，涉約228.11萬元。值得留意，莊氏同日亦以個人名義購入1A座22樓B室，實用612方呎兩房連套房單位，成交價1846.2萬元、實呎30,167元，該單位已於去年10月撻訂，料遭殺訂184.62萬元，兩單位共被殺訂412.73萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕莊士機構 晉環 親海駅 封海倫 華懋 碧麗軒 薈鳴 宏安地產

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