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經濟
2024年1月13日星期六
睇樓手冊
內地CPI跌0.3% 連續3個月通縮 大摩籲果斷採積極財策 高盛降今年通脹預測
上月新增貸款1.17萬億 遜預期
中國12月出口按美元計升2.3%
匯控挖矽銀員工面臨78億索償 股價跌2.4%
傳股東京基配股 美圖應聲挫12％
「女股神」料比特幣最牛見150萬美元 現貨ETF首日成交46億美元 摩通：吸資恐太樂觀
天津建設擱置上市 經緯天地升1.6倍
陳茂波籲港私銀家族辦公室進駐前海
港銀據報減發展商貸款 料提高融資成本
周大福上季零售增46% 港同店銷售升59%
中證監：IPO續把好關 增上市公司質量
科技園：招攬人才資金 助港拓創科 逾300合作伙伴 擔當連繫中東角色
摩通上季少賺15% 遜預期 全年利潤3865億 破美銀行歷來紀錄
英GDP回升3%勝預期 未擺脫技術衰退風險
蘋果庫克年薪4.9億減36%
Hertz擬拋售兩萬輛電動車 回歸用汽油車
緹外大宅6.2億沽 九龍分層新高 MOUNT NICHOLSON 4房戶售6億 兩年來首開齋
憧憬減息 CCL按周升0.24%終止7連跌
1881申拆觀景台 增露天餐廳古蹟中心
新世界漢口大廈准重建 涉近14萬呎
apm迎新春 設巨型招財孔雀王
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地CPI跌0.3% 連續3個月通縮 大摩籲果斷採積極財策 高盛降今年通脹預測
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