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apm迎新春 設巨型招財孔雀王

【明報專訊】農曆新年將至，各商場陸續擺放大型特色賀歲裝飾，並推出購物優惠迎新春。新地（0016）旗艦商場觀塘apm，與澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題，帶領顧客走進融合中西設計元素的百花園，百花園內設有多個打卡熱點，包括「巨型10呎招財孔雀王」、「百花彩蝶走馬燈」、「開運夾福機」、「許願祈福月洞門」等，為顧客送上無限福氣。

另商場搜羅限量應節菜式、賀年精品等，提供多款貨品種類讓年輕人及一家大細潮逛年宵市集，為龍年辦年貨。同時，商場亦推出多個購物獎賞禮遇，The Point會員1月19日至2月9日的周五至日，於商場即日以電子貨幣消費滿3000元，即送200電子優惠券，盼顧客開心購物辦年貨迎接新年。

wwwtc mall打造蘋果屋數碼裝置

另新地旗下銅鑼灣wwwtc mall，則聯乘法國插畫藝術家Marion Arbona（瑪麗昂．阿博納），為商場中庭打造一座大型沉浸式體驗蘋果屋數碼藝術裝置，以西方藝術風格重新演繹東方招財貓形象，招財萌貓及一眾森林昆蟲和蝸牛好友在百花園玩樂，祝願顧客新一年平安大吉、萬事興旺。

相關字詞﹕wwwtc mall 新地商場

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