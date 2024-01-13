apm迎新春 設巨型招財孔雀王

另商場搜羅限量應節菜式、賀年精品等，提供多款貨品種類讓年輕人及一家大細潮逛年宵市集，為龍年辦年貨。同時，商場亦推出多個購物獎賞禮遇，The Point會員1月19日至2月9日的周五至日，於商場即日以電子貨幣消費滿3000元，即送200電子優惠券，盼顧客開心購物辦年貨迎接新年。

wwwtc mall打造蘋果屋數碼裝置

另新地旗下銅鑼灣wwwtc mall，則聯乘法國插畫藝術家Marion Arbona（瑪麗昂．阿博納），為商場中庭打造一座大型沉浸式體驗蘋果屋數碼藝術裝置，以西方藝術風格重新演繹東方招財貓形象，招財萌貓及一眾森林昆蟲和蝸牛好友在百花園玩樂，祝願顧客新一年平安大吉、萬事興旺。