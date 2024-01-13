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1881申拆觀景台 增露天餐廳古蹟中心

【明報專訊】屬法定古蹟、有逾130年歷史的尖沙嘴前水警總部建築群，現發展為1881 HERITAGE，發展商長實（1113）再有新動作，新近向城規會提出為項目作大型翻新，建議拆卸觀景台，並加入大量綠化空間及增建樹木，東面亦引入露天餐廳，以及增設古蹟中心，以便增加歷史遺址的吸引力。

長實：增歷史遺址吸引力

長實指出，申請中的建議旨在提升申請地點的歷史氛圍、增強綠色及自然特徵、增加歷史遺址的吸引力，並同時改善可達性，期望令前水警總部重現昔日的光彩。值得留意，是次提出的翻新方案，高度限制及總樓面面積並沒改變，整個項目樓面仍維持12.6萬方呎。

據城規會文件顯示，上述申請地點為尖沙嘴廣東道及梳士巴利道交界的前水警總部，地盤面積12.59萬方呎，申請人在東面及西面的部分空間，增設綠化平台，並作對外開放。另在大樓東面，即向九龍公園徑一帶，引入露天餐廳及設計古蹟中心，期望舉辦相關活動，讓公眾對項目歷史價值有更深入的了解。

另2018年因超強颱風「山竹」襲港其間，商場內裏的圓柱形觀景台上一棵榕樹被吹塌，長實曾向城規會申請移除整座觀景台，及後撤回申請。據最新提交文件顯示，申請人擬拆卸該觀景台，以騰出空間，同步再興建新的觀景台。同時，位於舊九龍消防局前的行人隧道罩篷將會後移，以展示消防局的全貌及歷史特色。

個別商舖差餉租值按年跌五成

事實上，本港爆發疫情後，商舖租金持續下跌，不少租戶租約期滿後亦離場，商場吉舖隨處可見，其中商場地下8號商舖，曾由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用，早在2009年商舖開幕時已進駐，是首批主要租戶之一。2020年因疫情重創零售業，該珠寶品牌亦棄租離場，商舖至今仍然未獲租戶承租。

值得留意，過去數年零售市道低迷，上述商舖租值接連下跌，據差餉物業估價署資料顯示，今年度應課差餉租值2148萬元，較上年度4368萬元，按年跌50.8%，而該舖租值高峰期為2019/20年度，當時租值曾高達1.0536億元，及後本港出現社會運動及新冠疫情，舖位租值連續4個年度下跌，累跌79.6%，而本年度跌幅亦是歷年最大。

有業界估計，隨着本港全面復常，不排除發展商翻新商場後，引進更多品牌，以吸引更多旅客到商場遊覽及消費。

資料顯示，尖沙嘴前水警總部是歷史建築群，城規會2005年11月批准其發展，透過翻新和保護工程，在商場內提供各種零售及餐飲設施、古蹟酒店等，成為香港文化旅遊及購物消閒的地標式項目「1881 HERITAGE」。

相關字詞﹕翻新 前水警總部 1881 Heritage 長實

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