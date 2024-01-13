明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

緹外大宅6.2億沽 九龍分層新高 MOUNT NICHOLSON 4房戶售6億 兩年來首開齋

【明報專訊】踏入2024年不足兩周，整體新盤成交雖然僅約115宗，惟市場已連錄3宗市區超級豪宅成交，吸金約14.5億元（見表），繼恒隆地產（0101）跑馬地藍塘道33號B洋房，日前以2.3億元售出後，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，有特色戶昨以近6.2億元售出，料締造九龍一手分層新高價紀錄。至於向來被形容為「亞洲樓王」、會德豐地產銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，有4房分層戶以6億元、實呎逾13萬元售出，為項目兩年來首宗一手成交。

明報記者 林可為 江俊洋

屬九龍焦點豪宅新盤的緹外，2022年底推出至今累沽7伙、套現總額逾20億元，最新推出第1座6樓、7樓B室複式戶，實用面積8583方呎，5房5套間隔連3間工人房設計，附2777方呎天台和423方呎前庭，成交價6.19億元、實呎72,119元，買家成交期為今年12月27日，但可提前入住。成交紀錄冊顯示，買家可獲贈家具，以及兩個車位認購權（每個價值600萬元）；買方亦可獲發展商提供相等於樓價4.25%、或7.5%從價印花稅津貼，相關津貼百分比，會根據稅務局評估買家需支付的從價印花稅而釐定。

天瀧今年開齋 4房5690萬成交

至於九倉（0004）及南豐合作、會德豐地產銷售的山頂MOUNT NICHOLSON第3期，錄兩年來首宗一手成交；單位為D座實用面積4579方呎15樓D室，屬4房間隔連雙車位，作價6億元、實呎13.1萬元，買家成交期90日。發展商是次加入現金回贈條款，屬超級豪宅所罕見；買家若45日完成交易，可獲樓價5.2125%回贈。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，是次向買家提供提早成交現金回贈，讓買家財務安排更靈活，如提早成交，意味發展商亦可及早套現，屬雙贏做法。翻查資料，MOUNT NICHOLSON於2021年底售出的D座16樓實用面積4544方呎D室，成交價6.4億元、實呎14.08萬元，創亞洲一手分層住宅呎價新高。

MOUNT POKFULAM上樓書

昨日另一宗大額豪宅新盤成交，屬恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，位於第1座18樓實用面積1428方呎A室、屬4房雙套戶，透過招標以5690萬元售出、實呎3.98萬元，買家成交期180日。宏安地產（1243）黃大仙薈鳴今日首輪開售165伙之際，同系港島薄扶林道MOUNT POKFULAM昨上載樓書，項目提供7座洋房，實用面積3654至4810方呎；其中B屋面積最大，屬5套房間隔，附私家花園和泳池。

相關字詞﹕超級豪宅 啟德跑道區 天瀧 恒地 會德豐地產 MOUNT NICHOLSON 緹外 嘉里

上 / 下一篇新聞