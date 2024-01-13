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經濟
國際金融

Hertz擬拋售兩萬輛電動車 回歸用汽油車

【明報專訊】由於電動車需求疲軟，且維修成本較高，美國連鎖汽車租賃公司Hertz（美：HTZ）準備將全球車隊的三分之一電動車出售，回歸使用汽油車的策略。根據Hertz周四提交美國證交會（SEC）的文件，該公司計劃在美國出售兩萬輛特斯拉（Tesla）電動車，並已從上月開始出售，部分出售收益將用於購買燃油車。

Hertz於2021年宣布購買10萬輛Tesla電動車，將車隊轉向電動化。今次戲劇性的策略轉變，反映美國市場對電動車的需求疲弱，拖累Tesla（美：TSLA）股價周四跌近3%，昨早段再跌近3%。

或反映需求疲軟 Tesla再跌3%

Hertz透露，將在第4季財報，計入與此次出售相關的2.45億美元折舊成本。Hertz周四股價挫逾4%，昨早段再跌逾2%。

紅海危機持續，衝擊全球海上航運，令Tesla也受到影響。該公司表示，由於紅海航運受阻，導致零件運輸延誤，旗下柏林超級工廠將於1月29日至2月11日停止幾乎所有生產活動。此外，Tesla下調中國市場部分電動車的價格，Model 3後輪驅動煥新版售價下調5.9%，而Model Y後輪驅動版售價下調2.8%。生產受阻及減價的消息，也導致Tesla股價受壓。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減價 紅海 電動車 特斯拉（Tesla）

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