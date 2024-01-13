英GDP回升3%勝預期 未擺脫技術衰退風險

截至去年11月，英國GDP並未超出去年初水平，僅較2022年11月高出0.2%。英鎊昨變化不大。

分析：通脹降溫 英或減息

畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin指出，目前經濟前景依然黯淡，尤其是考慮到去年12月罷工的預期影響，即使經濟避免衰退，預計仍將停滯不前。不過部分經濟師預期，隨着通脹降溫，英倫銀行可望減息，令英國前景趨於樂觀。據貨幣市場的數據顯示，交易員押注英倫銀行今年減息5次。

凱投宏觀英國經濟學家Ruth Gregory預期，英國可望在今年下半年走出經濟停滯不前的局面。

不過倫敦巿長簡世德（Sadiq Khan）指出，脫歐導致英國GDP規模，較仍然留在歐盟的情境低6%，即每年損失1400億鎊（約1.4萬億港元），且就業職位亦較仍然留歐的情境少200萬個。他預計到2035年，英國GDP將較沒有脫歐的情况低10%。

（綜合報道）

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