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經濟

陳茂波籲港私銀家族辦公室進駐前海

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日於深圳，在前海東亞銀行大廈開幕致辭時，就港深兩地在前海金融服務發展提出3項建議，他認為兩地可推動更多金融創新事業，於前海推動更高水平開放，探索更高質量的互聯互通，例如鼓勵更多香港的私人銀行、家族財富管理辦公室在前海設立服務機構，支持符合條件金融機構，開展跨境證券投資業務、數字人民幣跨境事業等。

冀港深加強金融科技合作

陳茂波表示，港深兩地可加強進行金融科技合作，兩地皆為大灣區內金融科技領先城市，透過發展金融科技和創新，更有效地服務兩地實體經濟，帶來更多創新、更便捷服務。他又建議兩地在可持續金融合作，香港是綠色金融樞紐，可幫助區內綠色轉型，兩地透過前海平台可加強可持續金融發展，共建創新金融產品。他又指前海一直是港深兩地合作試點，期望在金融外會有更多合作。

東亞銀行（0023）昨日正式啟用前海東亞銀行大廈，目前有東亞中國深圳旗艦分行、金融科技創新中心、數據科學實驗室、東亞前海證券等附屬公司，以及300名員工入駐。聯席行政總裁李民斌表示，新大樓有助促進協同效率和內外聯動，前海將會承擔更多總部功能。該行在大灣區主要業務，包括銀行、證券、投資、資產管理，以及金融科技都佈局在前海，顯示對內地經濟和業務前景不變的信心。

前海東亞銀行大廈開幕

另一位聯席行政總裁李民橋則指出，大樓是該行在大灣區的策略樞紐，設有初創企業合戶平台，希望與當地科創發展業務方案，向香港、大灣區以至全國客戶提供服務。對於今年內地業務表現，李民斌展望穩中有進，雖然內房對該行資產質量有一定壓力但屬可控，該行的資本亦相當充裕。他又指出，前海與香港接近有跨境聯動優勢，亦在跨境理財通範圍，隨着大灣區財富增加，當地居民對環球資產配置甚感興趣，財富管理需求將會更大。

李民橋則指出，與內地通關一年，跨境個人理財新增客戶量和資產管理規模在去年均有雙位數上升，其中去年第4季與第3季相比，增速趨勢正在加快，他對大灣區財富管理業務充滿信心，將在大灣區投入更多資源，特別是受惠互聯互通的跨境理財，另外亦會在企業銀行業務，積極參與新興產業的發展。

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