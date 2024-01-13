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經濟

天津建設擱置上市 經緯天地升1.6倍

【明報專訊】新股市場再遇冷鋒，天津建設發展（2515）周四截止招股後昨宣布擱置上市，為去年底的富景中國控股（2497）以來首隻。集團指出，推遲全球發售的決定不影響集團當前的業務，集團致力於發展壯大其業務，仍致力於盡快完成全球發售及上市，但並未公布具體再招股計劃。

近日上市新股表現反覆，相信是投資情緒進一步冷卻的原因之一。本周二（1月9日）上市的美中嘉和（2453）和中深建業（2503）首日掛牌同跌逾兩成。其中，美中嘉和首日跌22.41%，中深建業首日跌28%。惟同日上市的長久股份（6959）首日則升近兩成，升幅為16.13%。

昨日上市的內地電訊網絡支援，以及信息及通信技術（ICT）集成服務供應商及軟件開發商經緯天地（2477），淡市中昨日首掛卻異軍突起。股價開報1.77元，較招股價1元高0.77元或77%，其後升勢擴大，尾市曾高見2.69元，最終收報2.64元，高招股價1.64元或1.64倍，為近13個月來首日升幅最勁新股。以每手4000股計，不計手續費一手帳面賺6560元。

此外，被喻為螞蟻集團競爭對手的連連科技周四再遞表申請來港上市，聯席保薦人包括中金及摩根大通。連連科技為獨角獸初創，據報2020年D輪融資後估值已達150億元，去年7月曾遞表申請來港上市。

連連科技再申請來港上市

連連科技初步招股書顯示，2023年首9個月，公司收入按年升38%，至7.37億元（人民幣，下同）；淨虧損6.07億元，按年收窄6.4%。經調整EBITDA虧損則為4.23億元，按年收窄27%，往績期間公司暫時未錄得盈利。

連連科技主要從事數字支付服務及增值服務，其綜合數字解決方案包括數字支付服務及增值服務。數字支付服務主要包括收款、付款、收單、匯兌、虛擬銀行卡及聚合支付。增值服務包括商業服務及技術服務。

上海聲通科技及手回科技昨亦同時遞交上市申請。前者獨家保薦人為中金，後者則由中金及華泰國際任聯席保薦人。聲通為企業級信息技術解決方案提供商；去年首3季虧損按年擴大至6382萬元。手回則為內地線上人身險中介服務提供商，為保險客戶提供訂制保險服務解決方案，去年首3季盈轉虧，有2.87億元虧損。

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