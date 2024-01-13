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經濟

匯控挖矽銀員工面臨78億索償 股價跌2.4%

【明報專訊】匯控（0005）遭第一公民銀行指控其收購矽谷銀行英國不久後，挖走該行數十名員工並竊取商業機密。據彭博社報道，三藩市法官最新裁定，第一公民銀行可以繼續就該項10億美元（約78億港元）索償進行訴訟。匯控昨日股價全日受壓，最低跌3%至61.1元，收市報61.5元，跌2.38%，成交15.58億元。

兩宗罰款最多佔盈利3.3%

摩通：影響有限

第一公民銀行早前提出，美國矽銀資深管理層David Sabow加入匯控後大舉挖走42名員工，預料挖角後，相關部門盈利有望首年錄6600萬美元，第5年有望達近13億美元。三藩市聯邦地方法官駁回匯控提出不要受理該訴訟的要求，並稱第一公民銀行合理地指控匯控和其他被告違反合約並盜用資訊。法官Laurel Beeler表示，第一公民銀行需在28天內修改其訴狀，以修訂不足之處，並澄清匯豐控股和其他被告被指控的角色。匯控在聲明表示，將繼續積極應對第一公民銀行提起的訴訟。

摩通報告預期，美國訴訟和英國汽車貸款調查對匯控影響有限，最壞情况之下，兩宗事件潛在罰款及賠償總額將達到13億美元，佔該行今年稅前盈利約3.3%。該行對給予匯控「增持」的投資評級，目標價83元。

匯控過去1年大幅跑贏港股

匯控面臨高達10億美元索償的消息一出，股價曾跌3%，市場借消息沽出匯控獲利回吐，不過其股價由2023年至今仍累升26.7%，對比恒指期內下跌17.9%，大幅跑贏近45個百分點（見圖）。恒生指數昨日先低開85點後向上，不過內地公布多項數據，午後蒸發早市全部升幅再向下，收市跌57點或0.35%，報16,244點；國企指指跌12點或0.23%，報5481點；恒生科技指數收報3470點，跌0.92%。恒指一周累跌1.76%或290點，合計已經連跌兩周。

恒指復跌57點 成交不足700億

港股表現弱勢，昨日大市成交亦縮減近26%至694億元，北水則趁機撈底，昨日淨流入14.68億元，終止單日流出走勢。南水北上合計淨流出30.32億元人民幣，終止連續3日流入。

科網股昨日普遍向下，京東（9618）跌1.6%至98.3元；快手（1024）及百度（9888）分別跌1.1%及0.8%至48.25元及113.6元；騰訊控股（0700）昨日最高曾見293元，尾市表現反覆，收市報288.4元，微升0.35%。

相關字詞﹕大市成交 科網股 匯豐銀行 匯控 恒指 騰訊 港股

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