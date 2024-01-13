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經濟

上月新增貸款1.17萬億 遜預期

【明報專訊】人民銀行昨日公布，去年12月新增貸款1.17萬億元（人民幣，下同）（見表），按年少增2401億元，亦遜市場預期的1.35萬億元；全年新增貸款22.75萬億元，按年多增1.31萬億元。有分析指出，內地12月企業融資放緩將迫使人行繼續採取貨幣寬鬆措施，預料人行最快於下周一（15日）下調一年期中期操作便利（MLF）利率，以提振市場情緒。

分析：下周一或降MLF利率

人行亦公布，去年12月人民幣存款增加868億元，按年少增6402億元。全年計，存款增加25.74萬億元，按年少增5101億元。當中，住戶存款增加16.67萬億元；非金融企業存款增加4.22萬億元；財政性存款增加7924億元；以及非銀行業金融機構存款增加1.64萬億元。另一方面，M2（廣義貨幣供應量）餘額為292.27萬億元，按年增速由去年11月的10%放緩至9.7%，亦低過市場預期的10.1%。

據彭博社數據分析，社會融資規模方面，去年12月社會融資規模增量為1.94萬億元，低過11月的2.455萬億元，亦遜市場預期的2.16萬億元。另包括貸款、債券發行和影子銀行的企業融資，期內下降至4610億元，去年11月則錄得8950億元。

下周一將會是今年首個中期借貸便利（MLF）操作窗口，彭博經濟學家曲天石表示，12月信貸數據遜市場預期，尤其企業融資放緩，反映經濟活動疲弱。因而預計人行最快下周一會將MLF利率下調0.1厘，並於季內下調存款準備金率（RRR）25個百分點，今年共降息30個基點和降準50個百分點。

事實上，去年12月人行透過MLF為市場注入中長期資金近8000億元，創紀錄高位；又透過PSL（抵押補充貸款）注入3500億元，以加大住房基建等項目。平安證券認為，PSL與降準本質有分別，未必會影響降息降準等正常操作。

相關字詞﹕人民幣貸款

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