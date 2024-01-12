花園街舖4500萬易手 64年勁升128倍

陳宗武等6300萬放售通菜街舖

另外，近年再度活躍於物業市場的資深投資者陳宗武，最新放售旺角通菜街地舖，意向價6300萬元。美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲業主委託代理出售旺角通菜街183號榮英樓地舖，商舖總面積約1000方呎，意向價約6300萬元，折合呎價約6.3萬元。資料顯示，上述物業由萬宇有限公司持有，該公司董事為陳宗武。

灣仔「玩具街」全幢20萬招租

有「玩具街」之稱的灣仔太原街內罕見全幢物業招租。利嘉閣商業部/商舖部及投資部聯席董事陳偉國表示，獲業主委託、以特約代理位於灣仔太原街18號全幢物業的放租事宜，地舖建築面積約1000方呎，1至3樓及天台每層建築面積約700方呎，總建築面積共約3800方呎，業主現以全幢交吉形式放租，意向月租約20萬元，折合呎租約53元。陳氏指出，物業地舖設有來去水及三相電，附設獨立樓梯通往1樓至3樓及天台，適合不同行業包括超市、美容及零售等進駐，作為品牌地標商店。