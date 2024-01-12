內地客448萬購LP6一房戶 付67萬辣稅入市

專才逾543萬購永星苑兩房

慳稅151萬

此外，中原地產高級分行經理潘重允表示，灣仔永星苑高座高層A室，實用337方呎兩房間隔，以543.88萬元易手，實呎16,139元。買家為境外專才，因「先免後徵」減辣後只需付約12萬印花稅，即較減辣前慳約151萬辣稅。原業主1989年7月77.3萬元買入，持貨約34年，帳面獲利約467萬元或逾6倍。另中原地產分行副區域營業經理賴作智表示，上水御景峰高層H室，實用663方呎3房1套間隔，望高爾夫球場景，為銀主盤，原以790萬元放售，一個月內減59萬元或7%，以731萬元易手，實呎11,026元，買家為新港人。原業主2009年429萬元購入，近月淪為銀主盤，物業期內升值302萬元或約70%。

第一城最低層兩房

362萬沽 3年新低

十大屋苑之一的沙田第一城錄「籮底貨」（即最低層或質素較差單位）成交。中原副區域營業經理伍錦基表示，屋苑41座最低層戶，實用304方呎，兩房間隔，以362萬元易手，呎價11,908元，為同屋苑除事故同層單位外，至少近3年屋苑成交價新低。原業主2013年289萬元購入，帳面升73萬元或25%。

東九啟德1號錄得二手新低價成交。區內代理指出，啟德1號（II）3座中層H室，實用375方呎，1房間隔，以625萬元易手，實呎16,667元。原業主2017年697.1萬元一手購入，帳面蝕72.1萬元或約10%，連使費料實蝕逾百萬元或約14%。