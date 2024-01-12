薈鳴明開售165伙 累收1160票超額6倍

近一成入票者為內地專才

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，據初步分析數據顯示，近一成入票者料為內地專才，另外近五成為現居東九龍同區居民；又稱視乎明日銷情，不排除即日加推單位應市。

此外，星星地產（1560）首個住宅項目元朗雨後，近日連沽兩伙，其中一宗成交單位為19樓A室，實用454方呎，兩房間隔，以653.57萬元成交，實呎約14,396元。另一宗成交單位為23樓P室，同樣實用454方呎，兩房間隔，望元朗工業區一帶，以622.94萬元沽出，實呎13,721元，連同較早前賣出的3伙，本月已沽5伙。雨後共有335伙，開售至今已沽出181伙或佔單位總數54%。

維港1號本月暫售出5伙

已屆現樓、中海外（0688）位於啟德跑道區的維港1號，本月亦連錄多伙貨尾成交。市場消息指出，維港1號第2B座16樓C室，實用459方呎，兩房間隔，採開放式廚房，以949.4萬成交，實呎20,684元，項目本月暫錄5宗一手成交。