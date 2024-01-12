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經濟
2024年1月12日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
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北都收回1690幅私地 料涉恒地長實等地
劉思明：鋰業股未明顯改善 勿太進取
【明報專訊】港股迎來今年以來首次升市，主要由弱勢的科網、醫藥、內需消費股等反彈拉動。鋰業股買盤積極，但基本未有明顯改善，不宜太過進取。
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