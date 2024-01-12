Google裁員數百人 Fitbit創辦人離職

互聯網公司Alphabet（美：GOOGL）旗下Google周三確認裁員數百人，受影響的主要是擴增實境（AR）產品部門，語音助理業務、軟件工程師亦有人要離開，他們可以申請填補其他部門的空缺，形容是延續去年下半年以來重組架構，提升效率和工作表現的一部分。

強調Fitbit會繼續運作

其中4年多前以21億美元收購的智能手表公司Fitbit，創辦人James Park和Eric Friedman，據報都會離職，團隊其他成員都會跟隨。網媒The Verge形容相當於關閉整個業務，因為產品之前已撤出超過12個國家，又取消一些受歡迎的功能等，但公司強調Fitbit會繼續運作。據報以往Pixel手機、Fitbit等團隊日後會全部集中在同一部門，向一名主管負責。

亞馬遜旗下Twitch裁員500人

電商平台亞馬遜（美：AMZN）串流遊戲直播部門Twitch同日宣布，裁員500人，影視服務Prime Video和前年以85億美元收購的美高梅影業，亦裁減數百名員工。其中，Twitch已是1年內第3次裁員，今次解釋是架構太大，與業務需要不符。

彭博關注今次會否代表科技業裁員潮重臨，尤其是加快應用人工智能後，或減少所需要人手。Alphabet和亞馬遜去年已合共裁減3.9萬份職位。

另外，電動車生產商Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）私人持有的火箭公司SpaceX周三宣布，成功通過旗下星鏈衛星，使用美國T-Mobile網絡發送短訊，計劃推出手機直接連上衞星的服務，今年可以傳送文字訊息，明年擴展至語音訊息、數據收發和物聯網，相信網絡速度可以更快。現時在加拿大、澳洲和日本都有合作伙伴。

（綜合報道）

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