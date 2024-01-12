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經濟
國際金融

美上月CPI升3.4% 超預期 升幅按月擴大 3月減息1/4厘概率先跌後升

【明報專訊】美國通脹增長加快，12月消費者物價指數（CPI）按月升0.3%，較11月高出0.2個百分點；按年升幅達3.4%，較11月高出0.3個百分點，兩者均較經濟師預期高。剔除波動較大的能源及食品價格，美國12月核心CPI按月升幅維持在0.3%，符合預期；按年升幅輕微回落至3.9%，但仍高於經濟師預期。

日經34年後再破35000點大關

通脹增長較預期高，一度令市場輕微下調美聯儲3月開始減息的預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，數據公布後，交易員押注3月減息0.25厘或以上的概率，由六成半以上，跌至六成左右，但隨即又回升至接近七成。全年減息1.5厘或以上的概率，則維持在六成以上。美匯指數昨晚曾漲至102.76，日圓兌每美元曾跌至146.4，然後跌幅收窄。美國10年期國債孳息率在數據公布後曾漲至4.06厘，然後回落。美股三大指數午夜前微跌。

至於日經指數昨繼續上揚，升幅達1.8%，收報35,049點，時隔34年再度突破35,000點大關，連續第3個交易日刷新1990年經濟泡沫爆破以來高位。日本企業穩健的業績預期吸引海外投資者積極買入。東證指數昨升1.6%，收報2,482.87點，創33年新高。

「美聯儲線人」：增經濟軟着陸希望

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos昨有份撰寫的文章指出，美國整體通脹率已較2022年底的6.5%按年升幅顯著回落，核心通脹也在過去一年迅速降溫，增加了經濟軟着陸的希望。該文章認為，最新的通脹數據，不大可能改變美聯儲近期的政策前景。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）周三指出，美聯儲重視的個人消費支出（PCE）物價指數在11月降至略高於2.5％是「顯著的改善」，並形容美國在降低「勞動密集型服務業」的通脹方面取得「重大進展」，而這被認為是美聯儲遏抑通脹的關鍵。

他認為目前的貨幣政策具足夠限制性，足以引導通脹恢復至美聯儲的2%目標，不過在美聯儲減息前，仍需更多證據證明通脹降溫。他預計在一段時期內仍需維持限制性的政策立場，只有美聯儲有信心通脹朝2%的目標邁進，才可適當調整政策限制的程度。

紐約聯儲行長：

減息前需更多通脹降溫證據

美國上月的通脹增長主要來自住屋成本上漲。按年計算，住屋成本上升6.2%，為通脹率貢獻了大部分升幅。信安資產管理首席全球策略師Seema Shah指出，數據反映通脹回落的進程不能一蹴而就，只要住屋成本升幅仍居高不下，美聯儲將難以盡快減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日經指數 美股 債息 減息預期 通脹 消費者物價指數（CPI）

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