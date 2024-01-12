匯豐：美聯儲料今明年共減息1.5厘 港息跟減否 須視乎多項外部因素

明報記者 江陵凱

至於美國減息後，港元息口會否跟減及其減息幅度，林慧虹表示視乎多項外部因素。她提到過往的息口周期中，均為美國加息多次後，港息上調時間均滯後，反映美息和港元拆息的關係視乎多個宏觀經濟因素。

信銀國際：年底1個月拆息或跌穿4厘

繼渣打周三預期港銀今年或跟足美息下調最優惠利率（P）0.75厘後，信銀國際首席經濟師卓亮認為，美國於上半年開始減息的機會較大，全年有機會減息達1.5厘。至於本港利率，卓亮不排除1個月拆息可於年底時跌穿4厘，而P的下跌速度則受借貸環境變化等多個因素影響而滯後，下調幅度亦不會跟足美息，料P全年或會減0.375厘。

港元拆息昨日全線向下，與樓按相關的1個月拆息昨跌5.49點子（100點子等於1厘），至4.79131厘，跌至約4個月以來的低位；而隔夜及1星期拆息分別為3.76298厘及4.34643厘，跌10.54點子及16.29點子；中長線拆息方面，3個月拆息昨報4.82816厘，跌4.92點子；6個月拆息則報4.82673厘，跌5.28點子；12個月拆息昨報4.83071厘，跌5.45點子。

盧楚仁：關鍵在港銀體系結餘鬆緊

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，港元拆息走勢視乎美息走勢及香港銀根的鬆緊情况，去年底資金需求的高峰期已過去，不排除農歷新年前後期間，資金需求增加，令港元拆息有所回升。他續稱，現時市場預期美聯儲於3月減息，但按現時情况推斷減息未必會於3月發生，若減息步伐不似預期令美債息抽升，則會帶動港元拆息再上揚。

他又稱，過去幾年美息與P非同步調動，認為港息走勢最關鍵視乎香港銀行體系結餘的鬆緊，惟近年來香港銀行體系結趨向緊張。