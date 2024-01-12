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經濟

港股終止七連跌 漲204點迎新一年首升市

【明報專訊】港股新年七連跌後終反彈，港股隨A股齊做好，恒指午後曾漲逾300點，最終收升204點，收報16,302點，成交增至937億元的今年高位，迎來2024年開局首個升市。連日弱勢的科網藍籌集體反彈，帶動科技指數急升逾2%，上市以來首度回購的美團（3690）升逾半成收報75.6元，藥明生物（2269）在投資推介會表明有信心今明兩年收入穩健增長，股價曾升近兩成。證券界表示，港股短期跌勢有望喘定，下個反彈阻力位為16,800點。

北水淨沽54億 南水連續3日買A股

隔晚美股做好，恒指昨早高開56點，早段升幅雖然曾收窄至9點，惟其後隨着人民幣及A股走強，港股再次上升，午後一度升362點，但尾市有獲利盤湧現升幅回順，收市升204點，報16,302點；國指收報5494點，升73點；科指漲74點，收報3503點。

美團啟回購 領頭漲5.3%

港股回升，北水沽貨，昨全日北水轉淨沽54.2億元，為近三星期最高淨沽出金額。三大指數ETF盈富（2800）、恒生中國企業（2828）及南方恒生科技（3033）共遭北水淨沽近54億元。全線反彈的科技股亦成為北水沽貨目標，當中被北水連沽4日的騰訊（0700）昨淨走資3.58億元，4日累計沽逾27億元；小米（1810）則遭淨沽1.44億元，美團（3690）淨沽5000萬元，藥明生物同遭減持逾7500萬元；南水北上則淨入42.31億元人民幣，為連續第3日流入，累計流入49.39億元人民幣。

科技股跑贏大市，啟動回購計劃的美團帶頭漲5.3%，騰訊、小米、阿里巴巴（9988）齊升逾2%收市分別報287.4元、14.48元及70.85元，而與華為宣布合作正式啟動鴻蒙原生應用開發的京東（9618）亦升1.7%報99.9元；藥明生物上調2024年新增項目數量，急升8.7%至30.45元，連同升6.6%的藥明康德（2359）是兩隻表現最佳藍籌，惟石藥集團（1093）挫逾6%收報6.47元，為表現最差藍籌；比特幣ETF獲美國SEC批准推出，BC科技（0863）曾漲兩成，收升12%報8.95元。

分析：短期跌勢有望喘定

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股連跌7日後反彈喘穩，並於好淡分水線16,300點之上收市，估計短期跌勢有望喘定，但未回升至16,800點反彈阻力以上之前，仍要提防15,972點的底位有再次受考驗的可能，不排除後市仍有繼續磨底的可能。

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