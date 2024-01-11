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經濟

香港地產

宏安青山道連約舖2300萬易手

【明報專訊】正部署推售黃大仙全新盤薈鳴的宏安地產（1243），亦趁工商舖市况回暖，出售非核心物業套現。市場消息稱，由宏安地產持有的長沙灣青山道220至240A永隆大廈地下E舖及1樓，地舖面積817方呎，1樓面積466方呎，合共面積1283方呎，業主去年9月起放售，當時叫價3280萬元，近期獲準買家垂青，議價後連租約以約2300萬元易手，減價980萬元或近30%，呎價1.79萬元。

據悉，上述商舖由位元堂以10.4萬元租用，即買家可享租金回報約5.4厘。

約3年多累賺840萬或近兩成

翻查資料，宏安地產2020年10月以4300萬元購入永隆大廈地下D、E舖及1樓，當時以交吉形式購入，購入後分拆招租，D舖獲牙醫租用，E舖則由位元堂承租，每月租金收入約18.4萬元。D舖2021年7月以2840萬元售出，連同最新售出的E舖，沽出物業後共套現5140萬元，即宏安地產帳面獲利840萬元或近20%。

創豪坊中層單位2.8萬放租

另外，數年前大批活化工廈拆售，部分小業主將單位招租。美聯工商營業董事羅嘉偉表示，獲委託代理九龍灣宏光道8號創豪坊中層單位放租事宜，單位面積989方呎，另設361方呎平台，業主意向租金約2.8萬元，折合每方呎約28.31元，以業主2017年購入價計，預計租金回報約2.1厘。羅氏表示，單位間隔四正，附設寫字樓裝修，配備獨立洗手間及冷氣，租客可即租即用。

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