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經濟

香港地產

毛玉萍新抱斥3450萬 購碧瑤灣4房戶

【明報專訊】港島老牌豪宅不乏承接，市場消息稱，薄扶林碧瑤灣第30座中層戶，實用約2119方呎，4房間隔，享海景，成交價3450萬元，實呎16,281元，買家為毛玉萍新抱、喜來登旺舖主席「太子女」任靄婷，是次以個人名義首置入市，即只需付4.25%稅款。

原由恒生創辦人之子持有 帳賺2670萬

任靄婷為名媛毛玉萍新抱，她認為單位樓價合乎預期，打算作長線投資，並以個人名義首置方式購入，而成交價較屋苑之前交易低逾一成。資料顯示，原業主由健平有限公司持有，公司董事為鄭莉及何厚煌，何厚煌為恒生銀行創辦人之一何添之子，亦是澳門前行政長官何厚鏵堂兄，他們1999年3月以約780萬元購入，持貨快將25年，帳面獲利約2670萬元或3.4倍。

翻查資料，任靄婷與其丈夫、即毛玉萍兒子俞俊材上月以1.02億元沽出中半山嘉慧園一個中層H室及一個車位，實用3349方呎，4房雙套間隔，實呎30,457元。據代理消息指出，嘉慧園單位放售逾半年，最初叫價高達1.65億元，即成交價較叫價大減6300萬元或38%，二人持貨約8年，帳面蝕讓180萬元，連使費料實蝕約830萬元或近8%。

永隆伍氏家族2730萬沽上林3房戶

另由永隆銀行創辦人伍氏家族成員伍步騰等持有的大坑上林2座極高層C室，實用1017方呎，3房1套間隔，去年10月起低調放售，當時叫價3600萬元，放售數月後，終在上月以2730萬元易手，累積減價870萬或24%，折合實呎26,844元。伍氏家族2010年12月以2597.3萬元一手購入，持貨逾13年，帳面僅獲利132.7萬元或近5%。

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