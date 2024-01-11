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經濟

香港地產

收租客800萬購現崇山銀主盤 兩房7年新低

【明報專訊】黃大仙薈鳴周六首輪開售前，同區屋苑獲投資收租客低撈銀主盤。利嘉閣高級經理李嘉輝稱，黃大仙現崇山6A座中層B室，實用約567方呎，兩房間隔，望山景，屬銀主盤，銀主開價860萬元，獲持有多個該屋苑單位的投資者以800萬元承接，實用呎價14,109元，見2017年後新低。買家計劃將單位作收租用途，單位最新成交價較原業主2012年約672萬元買入價帳面升128萬元或19%。

海怡移民盤910萬沽

做價重返10年前

十大屋苑之一的鴨脷洲海怡半島，則有4房戶做價重返10年前水平。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，不少買家趕於農曆年前入市，海怡半島已暫錄3宗買賣成交，平均實呎約13,050元，其中屋苑5座高層A室，實用721方呎，4房1套間隔，望避風塘海景，原業主已移民，放盤時叫價1150萬元，為盡快沽貨而擴大議幅，累減240萬元或21%，以910萬元成交，實呎12,621元。

資料顯示，海怡一伙同類單位2014年以930萬元易手，換言之做價重返約10年前水平。最新成交單位原業主2010年以560萬元購入，2019年曾作內部轉讓，持貨近14年，帳面升值約350萬元或63%。

內地專才370萬購河畔兩房

料慳稅逾百萬

政府推出多項利好內地優才來港置業政策後，市場購買力浮現。美聯助理區域經理黃國輝表示，沙田河畔花園D座極高層1室，實用269方呎，兩房間隔，望河景，獲內地專才以370萬元承接，實呎13,755元。買家受惠「先免後徵」措施，是次交易料可慳約105.5萬元辣稅。

上述單位原業主2020年478萬元購入，即約4年間單位貶值108萬元或約23%，連使費料實蝕逾130萬元或約27%。

龍成堡3房連車位1046萬沽

大埔半山龍成堡亦錄二手蝕讓，美聯高級營業經理彭曉君表示，屋苑雙數屋B室，實用面積968方呎，3房1套連工人房間隔，連一個車位，早前以1128萬元放售，議價82萬元或7.2%，最終以1046萬元易手，實呎10,806元。原業主2017年1088萬元購入單位連車位，持貨約5年，連使費料實蝕約53.46萬元或5%。

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