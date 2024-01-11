上月三大辣稅升至377宗 兩年新高 DSD佔逾八成 反映投資者入市增

明報記者 林可為

港府去年底公布一系列減辣舉措，加上市場預期今年息口將掉頭回落，近期一二手物業成交回暖，加上租金持續攀升，帶動投資者入市。據稅務局數據顯示，上月三大住宅辣稅成交377宗，按月升46%，更是2022年1月錄436宗後，23個月來按月新高。事實上，上月住宅DSD成交表現突出，共錄311宗，按月增39%，更是2021年12月錄325宗後、兩年來按月新高；同期涉稅款2.481億元，按月升37%，為去年7月錄逾3.22億元後，創5個月新高，反映多購一個單位的投資客入市態度轉趨積極。

去年2811宗 有紀錄以來9年最少

上月同期BSD成交60宗，按月升76%，為2023年6月錄72宗後的半年新高；涉稅款7780萬元，按月升89%，為兩個月新高。至於上月SSD成交有6宗，按月升5倍；涉稅款650萬元，相對2023年11月僅錄30萬元，按月增21倍。總括2023年全年，3項住宅辣稅成交共錄2811宗，較2022年錄2972宗，按年跌5.4%，較2015年高峰20,864宗，減逾1.8萬宗或約86%，屬有紀錄以來9年最少。去年全年3項住宅辣稅涉稅款59.88億元，較2022年、即第五波疫情大爆發當年錄59.43億元，按年微升0.8%，惟較2018年高位逾255億元仍大減76%。

業界指減辣初見成效

惟難重返高峰

美聯首席分析師劉嘉輝認為，港府減辣後，有望增加投資者、外來人士來港入市，帶動印花稅收入增加。他續稱，去年全年DSD個案錄1980宗，按年挫逾6%，屬有紀錄以來9年新低，惟隨樓價回落，加上新DSD減半，以及租金回報續升，料吸引投資者入市，估計今年新DSD個案將回升，惟難重返2018年逾7100宗高峰。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，上月三大辣招稅收微升，反映減辣初見成效；此外，去年全年各項辣稅中，BSD成交678宗，按年升6%；涉稅款20.27億元，按年升18%，屬唯一按年均錄上升的辣稅，陳認為，是受惠通關及搶人才措施，封關約3年所積累的購買力爆發所致。