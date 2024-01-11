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經濟
2024年1月11日星期四
股市最前線
港熊市累韓散戶 900億注碼快到期 涉掛鈎國指ELS 業界憂「賭局」拖低大市
摩通下調阿里盈測 目標價降至105元
港股七連跌 高盛調高A股今年預測升幅
法興：輪證佔大市成交去年跌至11.2%
莎莎銷售增長放緩 指港離境人次多
渣打料P今年跟美聯儲減3/4厘 第3季開始減息共3次 與美同步
料美息將跌 資金或回流中國市場
彭博：龍湖擬發新債償還到期債務
摩通：中植破產不會引發系統性風險
全球黃金ETF上月淨流出10億美元
許正宇：「一帶一路」沿線增顧問辦事處
日股再升2% 創34年高位 薪酬增長遜預期 憧憬維持超寬鬆幣策
美證交會澄清ETF未獲批 比特幣跌穿4.45萬美元
胡塞武裝再襲紅海 英船務公司：改經好望角船隻倍增
張兆聰：礦場減產 贛鋒鋰業可「抄底」
人民幣定存高息精選
技術取勝：波司登或上試3.8元阻力
「龍茅」炒價回落至4700元人幣
劉思明：光伏股回穩 福萊特明顯轉強
周顯：派錢更能刺激消費
湯文亮：港人離境稅是蠢蛋條款
上月三大辣稅升至377宗 兩年新高 DSD佔逾八成 反映投資者入市增
收租客800萬購現崇山銀主盤 兩房7年新低
毛玉萍新抱斥3450萬 購碧瑤灣4房戶
凱滙特色戶4020萬沽 3年來最大宗成交
宏安青山道連約舖2300萬易手
瑞銀汪濤：冀內房上半年止跌 GDP全年增4.4%
料內地今年出口好轉 對GDP利好
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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港熊市累韓散戶 900億注碼快到期 涉掛鈎國指ELS 業界憂「賭局」拖低大市
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