胡塞武裝再襲紅海 英船務公司：改經好望角船隻倍增

財經頻道CNBC引述美國國防部一名高級官員透露，胡塞武裝周二在也門對開紅海最少兩處水域，發動無人機和火箭炮攻擊，當時約50艘貨船駛經區內，形容是迄今最大規模襲擊，美國牽頭的海軍聯盟出動4艘軍艦參與戰鬥，截至周二晚上未接獲損傷報告。

全球第五大航運商、德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）形容，紅海仍然是太危險，旗下貨船繼續改為繞道非洲南端好望角，下周再檢討，多家同業亦有類似做法。英國船務公司Clarksons統計，上周使用紅海航道的貨櫃船數量，按年大減90%。周二改經好望角的船隻數量，較3星期前倍增。

中東局勢緊張 油價曾升約2%

由於繞經好望角，令來往亞歐的海上貨運延長約兩星期，運費因而水漲船高，上海出口集裝箱運價指數，上周五曾創疫情以來高位，當中來往上海至荷蘭和意大利的成本都倍增，每個40呎貨櫃運費，分別3500美元和4100美元以上。

但受部分航運公司與胡塞武裝達成協議，避免受到攻擊的傳聞影響，航運股近期表現偏弱，例如赫伯羅特股價連跌3個交易日後，周三繼續向下。丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）周二股價回穩後，周三早段曾再跌逾1%。

中東局勢緊張，擔心影響原油運輸，油價周二升約2%，周三歐洲時段繼續靠穩。美國石油協會數字顯示，上周當地原油庫存減少521.5萬桶，減幅大過市場預期的120萬桶，亦有助油價向好。

（綜合報道）

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