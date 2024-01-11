美證交會澄清ETF未獲批 比特幣跌穿4.45萬美元

事緣美股周二剛收市，在SEC於前稱Twitter的社交媒體X官方帳戶，突然發布批准現貨比特幣ETF，可以在全美國交易所買賣的帖文，隨即令比特幣急升近1000美元，至4.78萬美元以上，但其後SEC主席否認，解釋是帳戶遭到黑客入侵，令比特幣價格迅速急回逾3%，周三曾再跌逾5%，跌穿4.45萬美元。

X：證交會沒啟用雙重認證

X周二深夜公布初步調查顯示，平台系統沒有受黑客影響，相信是有人通過，控制連結SEC帳戶的電話號碼，得以發布假消息，又透露SEC沒有啟用雙重認證，呼籲所有用戶盡快加強保安。

曾因為在社交媒體發文，聲稱計劃以高價私有化電動車生產商Tesla等，與SEC在法律上「交火」的Tesla行政總裁、兼X大股東馬斯克（Elon Musk），在回應其他帖文時就嘲諷，SEC帳戶密碼是「LFGDogeToTheMoon」（狗狗幣衝上月球）。狗狗幣據報一直獲馬斯克資助，馬斯克亦曾透露大手買入狗狗幣，被視為「狗狗幣之父」。

英國《金融時報》統計，最少11間基金公司已向SEC申請，發行現貨比特幣ETF。與以往投資加密貨幣公司或期貨不同，如果有現貨ETF獲批，等於更多散戶投資者可以參與比特幣，為市場注入新資金。但SEC主席一向對加密貨幣抱懷疑態度，例如曾批評相關ETF保護投資者的力度不足，又警告加密貨幣走勢波動、投資風險高，部分產品發行商未必完全守法。

SEC去年曾拒絕一家資產管理公司，把比特幣信託產品轉化為ETF，但其後遭法院裁定決定錯誤和武斷，令外界覺得批准ETF的壓力增大。

（綜合報道）

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