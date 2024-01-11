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經濟
國際金融

日股再升2% 創34年高位 薪酬增長遜預期 憧憬維持超寬鬆幣策

【明報專訊】日本薪酬增長明顯差過預期，市場憧憬央行不會很快退出超寬鬆貨幣政策，帶動日本股市昨天向好，再升2%，曾創近34年高位。日本厚生勞動省公布，去年11月勞工名義薪酬升0.2%，增速是近2年來最慢，明顯少過10月的1.5%，外界原本預期會維持類似升幅。經通脹調整以反映購買力的實質薪酬，更按年跌3%，跌幅較10月的2.3%擴大，而且連跌第20個月。

薪酬表現轉弱，主要由於花紅等特別薪金下跌13.2%。但路透引述有官員提醒，由於年底調查樣本數量較少，所以結果相對波動。扣除花紅，期內基本薪酬按年升1.2%，升幅僅較前1個月低0.1個百分點，超時「補水」更升0.9%，是3個月以來首次上升。

觀望「春鬥」 勞方要求最少加薪5%

外界注視薪酬數據，主要因為日本央行行長植田和男表明，以此判斷是否有足夠信心，在核心通脹超出2%目標逾1年之後，物價可持續達致這個目標。現時正觀望工會和企業的「春鬥」，即年度薪酬談判，勞方已要求最少加薪5%。

雖然植田上月底曾形容，毋須等待所有薪酬談判結果，都可能作出貨幣政策決定，令市場猜測最快4月可能加息，結束負利率，但盛寶金融策略師認為，近期日本經濟數據較弱，通脹又有回落迹象，美國聯儲局未必短期內減息，加上元旦日的地震災情不小，復蘇需時，可能延後央行退出寬鬆的時間，利好日本股市。

日經平均指數周二創近34年高位後，周三延續升勢，再升2%、企穩34,000點以上收市，是1990年初以來首次。東證指數昨天亦升1.3%，收市同樣在近34年高位，主要受惠日圓連跌兩日和債息回落，Sony等電子產品和出口股是升市動力。

美股早段靠穩 Nvidia逼近新高

美股周三早段靠穩，道瓊斯工業平均指數曾升逾百點，反映科技股的納斯達克指數延續之前3個交易日升勢，晶片股Nvidia（美：NVDA） 3連升之後，昨晚曾再升逾1%、逼近新高。

日本股市去年已累積升超過25%，表現是10年來最好，更明顯跑贏以MSCI亞太指數為標準的區內股市，以及美股標準普爾500指數（見圖）。彭博相信今年升勢持續，反映投資者保持樂觀情緒。有研究機構形容，資金似乎由大中華流向日本，因為擔心兩岸關係和內地經濟前景等。

市場短期焦點轉向美國周四將公布通脹數據，判斷聯儲局會否上半年開始減息。路透調查顯示受訪經濟師平均預期，去年12月整體消費物價指數按年升3.2%，雖升幅較前1個月高0.1個百分點，但扣除食品和能源價格的核心消費物價升幅可能回落至3.8%，是逾1年來最低。

（綜合報道）

[國際金融]

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