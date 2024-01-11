彭博：龍湖擬發新債償還到期債務

擬提前償還明年到期兩筆銀團貸款

同時，龍湖計劃提前償還明年到期的兩筆銀團貸款，今年下半年償還2025年1月到期的80億港元（10億美元）銀團貸款，明年下半年逐步還清2025年12月到期的另一筆80億港元銀團貸款。券商銀河聯昌報告亦同樣提到，龍湖作為「白名單」房企，認為龍湖的低資產負債率和再融資能力得到了監管機構的支持，因此並不過分擔心其流動性狀况。此外，龍湖已經償還了部分離岸債務，尚有相當於160億元的離岸銀團貸款於2025年到期外，在2027年之前再無離岸美元債到期。

銀河聯昌指出，該160億元離岸銀團貸款，2025年上下半年須各償還80億元。據該行了解，龍湖將一如既往計劃於2024年下半年及2025年上半年提前償還各80億元。

據報，龍湖將為銀團貸款再融資，但管理層看來較不利，因融資成本可能會很高，可能達一個月HIBOR加190基點，達到6.75厘；而在國內將資金匯出，則龍湖在內地有更多的信貸額度，以及可以低於4厘的融資成本。

業績方面，該行預期龍湖2023財年的盈利將令市場失望，料受低均價及高地價影響，全年淨利潤將下降四成。不過該行重申對龍湖「增持」的評級，將目標價由19元下調至16元，原因是毛利率及銷售下調的預測，龍湖亦是該行在民企內房中的首選。