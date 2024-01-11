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經濟

莎莎銷售增長放緩 指港離境人次多

【明報專訊】莎莎國際（0178）公布截至2023年12月底止第三財季銷售數據，營業額按年升36.7%至11.82億元；港澳期內總營業額按年增39.4%至8.89億元；同店銷售亦升43.7%。莎莎表示，去年同期澳門與內地已通關，加上香港派發第二期消費券令基數較高，上季銷售增長較上半財年有所放緩；加上期內香港離境人次較入境人次多，亦令銷售受到挑戰。

港線下銷售恢復至疫前43%

莎莎表示，期內線下銷售增加35.7%至9.5億元；線上銷售按年升41.2%至2.31億元；與新冠疫情前、即2019年3月底止財年比較，整體線下銷售已恢復至疫前49%水平。截至去年12月底止，港澳店舖數目較疫情前減少36間或30.5%至82間，但銷售額已恢復至疫情前的46.9%；旅客銷售佔比為46.9%，疫情前則約為74%。

莎莎國際又稱，去年是疫後全面通關的首個聖誕節，政府舉辦大型活動吸引旅客和刺激本地消費，香港上季線下銷售按年增加40.3%，恢復至疫情前43.1%水平；同店銷售則增加38.4%。公司表示，正積極於香港非旅遊區尋找市場缺口，希望更好地服務本地顧客；同時亦在核心旅遊區佈局，與現有的業務覆蓋範圍互補，其內已在中環及黃竹坑開設2間新店，令店舖總數增加至73間。

內地方面，莎莎上季營業額按年升49.3%至1.87億元，線上銷售增長趨勢從第二財季延續，上季按年增長80.2%至1.46億元，佔該地區總銷售額的78.1%。公司表示，將繼續透過微信小程序連繫美容顧問與內地顧客。隨着愈來愈多內地旅客重臨港澳地區，莎莎亦積極與顧客建立聯繫，以便回到內地後，仍能夠在線上購物及下單。莎莎昨收市報0.91元，跌3.2%。

相關字詞﹕北上消費 莎莎 內地旅客 聖誕節 通關 新冠疫情

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