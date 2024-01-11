法興：輪證佔大市成交去年跌至11.2%

【明報專訊】法興證券表示，去年香港輪證市場佔整體大市成交比例跌至11.2%，較2022年的12.6%，按年跌1.4個百分點，為2006年以來低位，但勝於法興於去年初時所預測的11%。去年輪證總成交額跌至2.844萬億元，較2022年的3.855萬億元，按年跌26.2%；而輪證日均成交額亦跌至117.1億元，按年跌25.3%。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹解釋，去年輪證市場成交低迷主要原因，為當時大市投資氣氛較為審慎，大多數投資者偏好於固定收益產品如定存。
稱投資者偏好固定收益產品
按產品類別計，去年香港窩輪市場總成交額為1.37萬億元，較2022年的1.93萬億元，按年跌28.8%。其日均成交亦跌至去年的56.5億元，較2022年78.5億元，按年跌27.9%。窩輪佔大市成交比例跌至去年的5.4%，較2022年的6.3%，按年跌0.9個百分點；牛熊證方面，去年的總成交額及日均成交，分別跌至1.471萬億元及60.5億元，分別較2022年跌23.6%及22.6%。其佔大市成交比例跌至去年的5.8%，較2022年的6.3%，按年跌0.5個百分點。
法興證券上市產品銷售部亞太區董事周翰宏稱，若估值回歸及大市轉好的話，預期今年輪證市場全年總成交額可超過3萬億元，料輪證市場佔大市成交比例將介乎11%至12%之間。
恒指偏離歷史均值 料有反彈機會
他指出，現時恒指市盈率為過去近10年來的低位，較歷史市盈率的平均值，低出接近兩個標準差，認為恒指及其市盈率有反彈機會。