港股七連跌 高盛調高A股今年預測升幅

海底撈急升8.4% 藍籌最佳

隔晚美股道指一度挫逾300點，昨恒指低開46點後跌幅曾擴大過百點，至萬六關附近有支持跌幅曾收窄，但午後受累A股再跌，恒指最多跌153點，見16,036點，尾市跌幅收窄至92點，收報16,097點，成交進一步縮至745億元；國指收報5421點，跌28點；科指亦見逾一年低，跌26點，收報3428點。北水轉為淨入25.7億元，南水北上則淨買入6.9億元人民幣。

昨日有52隻藍籌下跌，騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。科技股個別發展，騰訊跌1.1%，阿里巴巴（9988）偏軟，曾穿70元的美團（3690）收市反升1.7%；券商看好海底撈（6862），股價急升8.4%，是升幅最大藍籌，康師傅（0322）跌4.4%，為跌幅最大藍籌。

A股跌幅持續，上證指數見逾3年半低位，滬深300指數更見5年新低。高盛報告指出，在有效的政策及盈利增長帶動下，調高今年中資股指數的升幅預測，估計MSCI中國指數和滬深300指數分別上升17%和19%。該行又表示，A股的地緣政治風險敏感度較低，加上對政策較敏感及料企業盈利增長約10%，維持「增持」A股，預期未來3個月A股跑贏H股5個百分點。

瑞士百達表示，儘管內地經濟仍面臨房地產市場結構不利因素，但政府的支持措施有助促進房地產市場的活躍和穩定，相信內地經濟將在平緩的經濟復蘇中受惠，預計上半年銀行存款準備金率（RRR）至少下調25個基點，亦不排除降息的可能，考慮到估值較低和投資者持倉較少，該行中短期內仍看好內地股市。

大新：恒指上半年望返20500

大新銀行預計本港今年經濟增長2.5%，該行首席經濟及策略師溫嘉煒說，聯儲局預期今年可能掉頭減息，內地有望推出更多措施穩定經濟，或有助紓緩港股估值的下行壓力，恒指上半年有望重上20,500點。