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經濟

摩通下調阿里盈測 目標價降至105元

【明報專訊】摩根大通發表報告指出，阿里（9988）新管理層、首席執行官吳泳銘上任後採取更尖銳策略，包括加大集團核心業務投資；不再強調非核心業務，通過變現等方式處理相關資產。不過該行認為，集團收入增長疲弱，考慮到客戶管理收入（CMR）下跌及國際電商虧損擴大，目標價由120元下調至105元；美股目標價為110美元，重申對阿里「增持」投資評級。

阿里股價昨收市報69.3元，跌0.65%，成交36.59億元，已連跌4日。摩通表示，阿里收入增長疲軟，尤其是CMR，短期內將對投資情緒及股價帶來負面影響。不過集團關鍵營運指標有改善，即淘寶天貓商品成交額（GMV）增長、雲業務毛利及國際電商收入增長，反映基本面改善，集團對股東回報承諾為股價提供支持。

阿里股價連跌4日

摩通表示，由於天貓和淘寶調整流量分配機制支持低價產品銷售，料淘天集團GMV將更多轉至淘寶，惟淘寶的變現率低於天貓，預期阿里CMR增長將由截至去年9月底季度的3.3%放緩至0.4%，未來4個季度的CMR增長率將保持低迷。不過，低價策略將逐漸提高用戶參與度、用戶訪問頻次、消費者認知度，最終提升市佔率。

該行將阿里2024及2025財年經調整每股盈利預測分別下調3%及7%，以反映CMR收入下跌及國際電商虧損擴大，但部分被雲業務毛利預測提高所抵消。摩通預期，阿里截至去年12月底第3財季業績將受淘天集團收入增長疲軟，以及其他非核心業務表現放緩所影響，上季收入將按年升5%至2590億元人民幣，較市場預期低4%。由於淘天集團盈利放緩及國際電商投資虧損擴大，經調整純利按年升1%至49億元人民幣，較市場預期低2%。

相關字詞﹕淘天集團 雲業務 吳泳銘 摩根大通

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