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經濟

港熊市累韓散戶 900億注碼快到期 涉掛鈎國指ELS 業界憂「賭局」拖低大市

【明報專訊】港股熊市，波及購入恒生國企指數ELS（股票掛鈎證券）的韓國散戶。外電及當地媒體報道，單計今年稍後到期ELS合約總值已達117億美元（約913億港元）。由於國指較2020年、2021年訂約時累計跌幅逾55%，一般估計認購ELS的散戶將輸掉大部分本金。事件觸發韓國金融監督院介入，並稱會調查有份銷售該等ELS的金融機構是否有不當銷售行為。本港證券界人士擔心，若最終涉及當地金融機構贖回ELS，拆倉沽出對冲貨底恐增加港股沽壓。

數年前超低息環境下，韓國當地投資者對高息產品需求若渴，因此觸發該地銀行轉向國指、EuroStoxx 50、標普500、韓國KOPSI、日經225等股市指數發行相關ELS，當中尤以與歐洲掛鈎的產品最受歡迎。由於當地銀行於2021年國指處於高水平時力谷國指ELS銷售，未計退出部分，單是當年首3季已發行多達16.3萬億韓圜的國指ELS。隨着緊接之後數年無論港股及國指都「跌跌不休」，為今次散戶買國指ELS錄巨額虧損危機埋下伏筆。國指在2021年2月中即市高見12,271點，至今低見5421點，過去3年跌幅高達57%（見圖）。

逾九成投資者為散戶 三成為長者

彭博社及當地媒體引述韓國金融監督院表示，該等國企ELS總值尚餘19.3萬億韓圜，銀行及經紀行銷售各佔82%及18%。今年約有15.4萬億韓圜，即約117億美元或913億港元會陸續到期。該等產品有91%為散戶持有，並有約30%投資者為65歲或以上長者，另有8.6%投資者從未投資過ELS。當地媒體估計，若投資者損手收場，料最少虧損6萬億韓圜，即約355.6億港元，並恐有人「老年破產」。

2019年韓國金融機構不當銷售德國國庫券、英鎊及美元的固定期限利率掉期價差的衍生工具掛鈎基金（DLF），監管機構對當地銀行判罰，亦設各行銷售相關產品上限，例如對國民、韓亞、新韓、友利及農協五大銀行，分別定下13萬億、6萬億、4萬億、4萬億及3萬億韓圜封頂水平。

調查對象包括渣打韓亞銀行等

有關報道亦提到，今次當地監管機構調查對象包括國民、韓亞及渣打集團（2888）旗下渣打銀行等共5家銀行，亦包括三星、未來資產、新韓、韓國投資及證券等7家證券商。當中尤以國民銀行銷售佔比最多，達到4.77萬億韓圜（約282.7億港元）。

第一上海首席策略師葉尚志稱，今次韓國監管機構就當地金融機構對客戶銷售與港股相關的ELS展開調查，料與風險披露不足有關，最終看當局如何處理。若然當局需要金融機構向客戶贖回產品，則難免會對港股市場觸發沽壓，並對市場氣氛構成影響。

明報記者

相關字詞﹕韓國金融監督院 未來資產管理 三星 國民銀行

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