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基金特區：道富環球投資Michele Barlow:今年看好債券黃金美大型股

【明報專訊】台灣總統大選將於本周六（13日）舉行，市場觀望選舉結果會否對中美關係構成影響。道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow指出，今年全球很多地區將舉行大選，為地緣政治帶來風險變數，加上仍未能排除美國經濟衰退風險下，今年較看好債券、黃金及美國大型股的表現。

要數今年備受市場關注的選舉，還有印度大選、歐洲議會選舉，以及為全球焦點所在的美國總統大選。Barlow表示，除各地選舉結果外，現時戰事的發展，也為今年地緣政治局勢增添不確定因素，但地緣政治風險僅為今年市場面臨的挑戰之一，更重大的風險為通脹，因通脹將左右各主要央行的減息決定，從而影響美國經濟能否「軟着陸」，過去1年環球各地通脹回落的速度雖不一，惟持續降溫的趨勢卻一致，若年內中東衝突升級導致油價及天然氣價飈升，或對環球通脹帶來上升壓力，惟預期除非油價在較長時間處於偏高水平，否則難以扭轉今年環球通脹持續放緩的趨勢，尤其是美國目前仍為石油淨出口國。根據該公司估計，油價需於3個月或更長時間維持在每桶110美元以上，方有可能令環球通脹回升。

美今年衰退概率介乎30%至35%

Barlow補充，該公司預期今年6月底美國通脹將降至2.6%，至今年底將進一步降至2.4%，通脹持續下降的趨勢，可為聯儲局提供減息的條件，因此該公司預期局方最快有望於今年3月開始減息，估計今年全年合共減息1至1.5厘，但也不排除5月方開始減息的可能，但認為3月減息會較為理想，基於預期通脹將繼續降溫，以及經濟增長逐步放緩下，愈早減息，有助保持經濟增長勢頭，提升經濟「軟着陸」的機率。她指出，儘管目前該公司的基本情景預測仍是美國經濟走向「軟着陸」，預計今年全球經濟增長約2.5%，並料美國經濟增長1%，但考慮到環球經濟存不確定因素，以及高息環境將為美國經濟增長帶來壓力，仍未能排除今年美國經濟陷入衰退的可能，現時經濟出現衰退的概率約介乎30%至35%。

黃金受惠美減息央行增持

即使至今仍未能百分百確定美國經濟可「軟着陸」，市場普偏對此感樂觀，基於去年環球經濟面對數十年來最急劇的加息周期，仍能展現出驚人的韌力，尤其是美國經濟。Barlow坦言，高利率環境對美國消費者及企業的影響，現階段確實並未顯現，主要由於美國住宅按揭的年期可長達30年，目前美國平均按揭利率仍可低於4厘，以致消費者並未感受到加息的壓力，同時企業於過去一段長時間以極低利率再融資，料要待至今年末，企業的再融資需求方見增加，屆時企業將需要以較高的利率再融資，意味若利率處於高水平的時間愈長，將對消費者的消費意欲，以及企業的投資意向帶來負面影響，此亦解釋為何該公司認為美國聯儲局應於今年上半年及早減息。

通脹、地緣政治及潛在經濟衰退等風險，均可能導致今年投資市場持續波動。Barlow指出，加息周期推升了美國國債的孳息率，2年期美國國債的孳息率已超越標普500指數的收益率，為2001年來首見，鑑於預期美國經濟長期增長率約為2%，利率有望逐步回落，這將利好債券表現，加上包括地緣政治等不確定因素，從風險回報的角度，今年投資債券的吸引力較股票為高。她還表示，除債券外，今年亦看好黃金，基於預期美國將減息，美元匯價將逐步走軟，中長線有望回落10%至15%，加上各地央行增加黃金儲備，均利好金價表現，而在地緣政治風險或升溫下，在投資組合內加入黃金資產，有助對冲相關風險。

管治資本效率改善 日股有望成亮點

股票方面，Barlow預期，隨着環球經濟增長持續放緩，消費者變得更加謹慎和對敏感價格，將對企業盈利帶來負面影響，儘管股票風險溢價降低，但不代表不宜沾手，只是需要作出審慎選擇，目前較看好美股，尤其是當中的大型股份，因當中不乏於經濟增長減速的環境下，企業盈利仍有能力保持增長、具市場競爭優勢，且低槓桿的優質大型企業，並認為企業管治和資本效率持續改善的日股，也有望成為今年亞洲市場的亮點。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕基金特區 2024年投資 美股 日股

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