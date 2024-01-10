明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

新港人2300萬沽迎海 5年實蝕逾兩成

【明報專訊】踏入2024年，馬鞍山迎海系列錄新香港人蝕讓個案。世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧駿岸8座中層A室，實用1453方呎，4房雙套連工人套間隔，享山景，以2300萬元易手，實呎15,829元。原業主為近年由內地來港的新香港人，2019年2836.8萬元一手購入，帳面已蝕536.8萬元或19%，連使費料實蝕約680萬元或24%，為屋苑最少3年來蝕幅及蝕讓金額最大宗個案。

瑧環年半首錄成交 一房千萬易手

西半山瑧環冰封1年半後首錄二手成交。中原副分區營業經理姚文龍表示，瑧環中層E室，實用449方呎，1房間隔，原以1250萬元放盤多月，因單位有租客居住，未能睇樓，但業主議價空間大，累減250萬元或兩成後，終以1000萬元易手，實呎22,272元，為屋苑最少3年新低。原業主2010年1104萬元一手購入，持貨近14年帳面蝕104萬元或約9%，連使費料實蝕155萬元或14%。

萬景峰兩房842萬沽 同類5年新低

荃灣萬景峰錄今年首宗二手成交。中原高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，屋苑6座中層F室，實用508方呎兩房間隔，以842.19萬元沽出，實呎16,597元，做價為屋苑同類5年新低。原業主2020年1月930萬元買入，帳面蝕87.81萬元或約9%，連使費料實蝕約140萬元或15%。

美聯助理區域經理潘正道表示，深井豪景花園25座低層B室，實用1382方呎，3房1套連工人套房間隔，享海景，累減約240萬元或24.5%後，以740萬元連車位沽出，重返2013年水平，實呎5355元，跌穿6000元大關。

原業主1990年以189萬元購入，帳面升551萬元或近3倍。

相關字詞﹕新香港人 豪景花園 萬景峰 迎海 二手蝕讓

上 / 下一篇新聞

炒現貨ETF快過關 比特幣破4.7萬美元 女股神Wood旗下ETF先沽Coinbase 套6億
炒現貨ETF快過關 比特幣破4.7萬美元 女股神Wood旗下ETF先沽Coinbase 套6億
港上市虛幣ETF共3隻 參與比特幣等期貨買賣
港上市虛幣ETF共3隻 參與比特幣等期貨買賣
人行暗示降準減息谷信貸
人行暗示降準減息谷信貸
港股六連跌 26年來最差開局
港股六連跌 26年來最差開局
大摩唱好電訊股前景 摩通首選中移
大摩唱好電訊股前景 摩通首選中移
傳船商與胡塞達協議 航運股捱沽
傳船商與胡塞達協議 航運股捱沽
畢馬威料今年港IPO集資達千億 預期90新股上市 全球排名升至首五名
畢馬威料今年港IPO集資達千億 預期90新股上市 全球排名升至首五名
3新股首掛 長久股份升16%
3新股首掛 長久股份升16%
富邦：港元定存息料年中失守4厘
富邦：港元定存息料年中失守4厘
Shein去年銷售額 傳遠超300億美元
Shein去年銷售額 傳遠超300億美元
海口再寬房策 商品房備案滿兩年可轉讓
海口再寬房策 商品房備案滿兩年可轉讓
內媒：字節跳動擬售多款遊戲 騰訊為潛在買家
內媒：字節跳動擬售多款遊戲 騰訊為潛在買家
瑞銀料今明兩年智能手機出貨量錄增長
瑞銀料今明兩年智能手機出貨量錄增長
Nvidia搶「AI PC」商機 股價破頂 新顯卡未違美限制 可對華出口
Nvidia搶「AI PC」商機 股價破頂 新顯卡未違美限制 可對華出口
日股創34年新高 泡沫爆破後最佳
日股創34年新高 泡沫爆破後最佳
世銀料今年全球GDP升2.4% 連續3年放緩
世銀料今年全球GDP升2.4% 連續3年放緩
張兆聰：匯控續向好 或再挑戰70元關
張兆聰：匯控續向好 或再挑戰70元關
美元定存高息精選
美元定存高息精選
涂國彬：短期難減息 市場添波動
涂國彬：短期難減息 市場添波動
技術取勝：海信家電17.6元料有承接
技術取勝：海信家電17.6元料有承接
劉思明：上游股調整不少 建滔可低吸待彈
劉思明：上游股調整不少 建滔可低吸待彈
周顯：負利率不會刺激消費
周顯：負利率不會刺激消費
湯文亮：在上斜「dup停」 再開車梗係要加大油
湯文亮：在上斜「dup停」 再開車梗係要加大油
蔚藍東岸兩月錄27宗撻大訂 平均每兩至三日有一宗 入伙前頻現取消交易
蔚藍東岸兩月錄27宗撻大訂 平均每兩至三日有一宗 入伙前頻現取消交易
恒隆藍塘道洋房 買家獲回贈逾13%
恒隆藍塘道洋房 買家獲回贈逾13%
薈鳴周六首輪開售165伙 暫收900票
薈鳴周六首輪開售165伙 暫收900票
中國生態旅遊會展廣場淪銀主盤 市值2.5億
中國生態旅遊會展廣場淪銀主盤 市值2.5億
規劃署不反對新世界漢口道建110伙
規劃署不反對新世界漢口道建110伙
壽臣山南天第 融匯自然與藝術
壽臣山南天第 融匯自然與藝術
壽臣山環境優美 多名人擇居
壽臣山環境優美 多名人擇居
基金特區：道富環球投資Michele Barlow:今年看好債券黃金美大型股
基金特區：道富環球投資Michele Barlow:今年看好債券黃金美大型股