薈鳴周六首輪開售165伙 暫收900票

加推23伙 折實均呎破1.9萬

加推的第5號價單，主要為開放式至兩房中、高層戶，按即供付款最高折扣30%計，折實價387.9萬至744.5萬元，折實均呎19,037元，較首張價單15,326元高約24%。此外，嘉華（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作的「啟德海灣1」，亦上載最新銷售安排，周六發售217伙，佔項目單位總數逾兩成。其中，有211伙以價單形式推出，另外6伙則以招標形式發售，招標單位均位於第2A座A室，實用771方呎，3房1套連工人套間隔。連同長實（1113） 油塘親海駅推售的12伙，周六將有3個項目、近400個單位推售。

Elize PARK最快下周上樓書

另一方面，鄰近港鐵太子及旺角東站、樂風集團旗下的旺角Elize PARK，樓花期約5個月，全盤涉52伙，標準單位涵蓋1房至兩房間隔，實用約240至345方呎，最快下周上樓書及開放示範單位，預計農曆新年前開售。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，最快下周開放兩個示範單位，包括一個清水房及一個連裝修單位，定價將參考優質市區新盤。

她提到，現時正值息口見頂、即將減息前夕，相信投資者會開始計劃入市，同時本港目前租務市場需求強勁，亦反映出本地客及專才客的住屋需求大。