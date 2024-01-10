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經濟

香港地產

蔚藍東岸兩月錄27宗撻大訂 平均每兩至三日有一宗 入伙前頻現取消交易

【明報專訊】踏入2024年，部分快將入伙新盤連錄多宗撻大訂個案，其中預計短期內入伙、由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸，新近連錄5宗撻大訂個案，令項目過去約兩個月內，累計錄得約27宗撻大訂，即平均每兩至三日即錄一宗撻大訂個案外，宗數更佔項目已售單位逾6%；同區長實（1113）去年8月以「深水炸彈價」推出的親海駅，亦首錄連環兩宗撻大訂個案。

上述蔚藍東岸新錄的5宗撻大訂，包括4個實用460至512方呎的標準單位，以及一伙實用329方呎連99方呎平台的5座3樓J室特色戶，2020年成交價由746.83萬至950.41萬元，實呎約1.75萬至2.27萬元，料遭發展商殺訂15%，即每宗涉約112萬至142萬元，合共約662.8萬元。項目2020年底開售，迄今累沽約428伙，樓盤預計關鍵日期為本月中。

據代理透露，發展商將於短期內陸續通知買家收樓。項目自去年11月初起相繼錄得撻大訂個案，迄今約兩個月累錄27宗，佔已售單位逾6%，據了解，發展商於完成收樓後將進行新一輪銷售。

親海駅首錄兩宗撻大訂 長實殺訂92萬

至於親海駅首錄兩宗撻大訂個案，包括實用511方呎的3座3、5樓Garden Villa B1室，為兩房連花園複式戶，去年9月成交價878.9萬元；另一伙則為2B座17樓L室，實用258方呎，1房間隔，去年8月成交價約416萬元，料兩買家遭殺訂樓價7%，分別涉及約62萬及30萬元。發展商亦上載銷售安排，連同上述兩伙，項目周六發售12伙，7伙以先到先得形式發售，另5伙特色單位則以招標發售，當中2B座17樓L室，售價上調約2%，最新折實價414.3萬元，實呎16,058元。長實營業部經理陳詠慈表示，集團亦積極考慮上調餘下3房售價。

事實上，近月多個入伙盤連錄撻訂，2022年底已入伙的路勁（1098）與港鐵（0066）黃竹坑港島南岸1期晉環，過去3個月就錄得22宗撻大訂，令樓盤累錄32宗撻大訂個案，而「大劉」前女友呂麗君所購入的4伙，亦有3伙撻大訂，發展商隨即安排重售，部分售價較原成交價低約兩成。

滙都加推63伙 折實均呎11797元

另泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都至今已售92伙，套現約5.2億元，新一張價單涉63伙，折實均呎11,797元。泛海執行董事關堡林表示，是次最低呎價10,288元相當於重返同區新盤約9年前水平，並較屋苑首批折讓約18%。今批入場戶為2座1樓A10室，實用327方呎，1房戶型，折實339.7萬元，實呎10,388元，為項目推售以來最低入場戶。

明報記者

相關字詞﹕泛海國際 滙都 晉環 撻大訂 親海駅 五礦地產 蔚藍東岸

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