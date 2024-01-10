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經濟
2024年1月10日星期三
股市最前線
炒現貨ETF快過關 比特幣破4.7萬美元 女股神Wood旗下ETF先沽Coinbase 套6億
港上市虛幣ETF共3隻 參與比特幣等期貨買賣
人行暗示降準減息谷信貸
港股六連跌 26年來最差開局
大摩唱好電訊股前景 摩通首選中移
傳船商與胡塞達協議 航運股捱沽
畢馬威料今年港IPO集資達千億 預期90新股上市 全球排名升至首五名
3新股首掛 長久股份升16%
富邦：港元定存息料年中失守4厘
Shein去年銷售額 傳遠超300億美元
海口再寬房策 商品房備案滿兩年可轉讓
內媒：字節跳動擬售多款遊戲 騰訊為潛在買家
瑞銀料今明兩年智能手機出貨量錄增長
Nvidia搶「AI PC」商機 股價破頂 新顯卡未違美限制 可對華出口
日股創34年新高 泡沫爆破後最佳
世銀料今年全球GDP升2.4% 連續3年放緩
張兆聰：匯控續向好 或再挑戰70元關
美元定存高息精選
涂國彬：短期難減息 市場添波動
技術取勝：海信家電17.6元料有承接
劉思明：上游股調整不少 建滔可低吸待彈
周顯：負利率不會刺激消費
湯文亮：在上斜「dup停」 再開車梗係要加大油
蔚藍東岸兩月錄27宗撻大訂 平均每兩至三日有一宗 入伙前頻現取消交易
恒隆藍塘道洋房 買家獲回贈逾13%
薈鳴周六首輪開售165伙 暫收900票
中國生態旅遊會展廣場淪銀主盤 市值2.5億
新港人2300萬沽迎海 5年實蝕逾兩成
規劃署不反對新世界漢口道建110伙
壽臣山南天第 融匯自然與藝術
壽臣山環境優美 多名人擇居
基金特區：道富環球投資Michele Barlow:今年看好債券黃金美大型股
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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