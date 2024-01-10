世銀料今年全球GDP升2.4% 連續3年放緩

中國經濟增長料降至4.5%

世銀首席經濟學家Indermit Gill警告，如不進行重大的方向調整，2020年代將成為「浪費機會的10年」（a decade of wasted opportunity）。

世銀預期，今年全球商品和服務貿易將增長2.3%，從2023年的0.2%微弱增幅反彈，而去年的升幅是過去50年來，除經濟衰退的年份以外，最慢的增速。儘管今年貿易增長有望加快，但由於中國經濟增長可能比預期弱，2024年的貿易增長預期，較去年6月時的預測，下調0.5個百分點。世銀預期，中國的經濟增長將會由2023年的5.2%，降至今年的4.5%。美國的經濟增長亦將由2023年的2.5%，放慢至1.6%。

（綜合報道）

[國際金融]