內媒：字節跳動擬售多款遊戲 騰訊為潛在買家

內地媒體引述朝夕光年負責人回應，指至今仍未敲定與騰訊的交易，又稱團隊還與多個潛在買家商討出售事宜。

朝夕光年：未敲定與騰訊交易

早於今次傳出字節跳動擬售多款遊戲前，內地媒體已報道，字節跳動擬剝離遊戲業務，並曾經於去年11月底表示過，會對朝夕光年品牌作全面重組。當時報道指朝夕光年會保留表現良好的遊戲繼續營運，同時除個別有創新成分的遊戲外、其餘未上線的遊戲會關停，甚至醞釀大裁員。

在有關報道曝光同一個月，當時的內地媒體另有報道指字節跳動擬洽售擁有熱門遊戲《無盡對決》的遊戲公司上海沐瞳科技，藉此精簡業務，並且處於早期階段探討，因此未有具體條款。

至今經過兩個月後，字節跳動出售沐瞳科技雖然未見下文，但多項報道均指向字節跳動正着手處理遊戲業務。除遊戲部門，亦曾有內地媒體報道，字節跳動擬對虛擬實境部門所屬的Pico公司進行架構調整。

資料顯示，朝夕光年於2019年成立，並於2020年在內地推出遊戲上線，發展至今已有5年，前後相繼推出《晶核》、《星球：重啟》及《熱血紅線》等遊戲。據稱今次朝夕光年擬售旗下遊戲方面，會以流水乘以估價乘數等估值方式，供競價出售。