海口再寬房策 商品房備案滿兩年可轉讓

文件涵蓋6方面 限購限售均放寬

在限售政策方面提出，居民家庭購買的商品住房在購房合同備案滿兩年、並取得不動產權證後可轉讓。

今次是繼去年12月海口再次提出要調整樓市調控政策。12月20日，海口市曾發布《海口：未放開全域限購 政策調整系支持企業人才購房需求》的文章，銳意為新落戶重點企業、引進人才的剛性和改善性住房需求，海口市調整優化部分購房政策。

今次海口市表明調整是支持居民家庭合理住房需求；同時優化總部企業人才購房政策、商品住房限制轉讓政策、企業購房政策、商業辦公類項目銷售政策、產權式酒店客房、酒店式公寓（非住宅性質）銷售政策等等。

海南省自2018年4月針對樓市出台「5年限售政策」，即購買住房自取得不動產權證之日起5年內禁止轉讓，政策實施至今已有近6年之久。

不過，隨着樓市深度下調及降溫，去年9月海口已開始執行「認房不認貸」的政策，同年12月提出10條政策措施，其中就包含了此次進行優化調整的二手房交易轉讓年限等限制性條件、放寬省外戶籍人員社保年限等多方面內容。