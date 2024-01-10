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經濟

Shein去年銷售額 傳遠超300億美元

【明報專訊】屢傳上市的內地跨境快時尚網購平台Shein，營收水平鮮為人知。據CNBC引述Shein主要零售合作伙伴Authentic Brands Group首席執行官Jamie Salter稱，Shein去年銷售額遠高於300億美元，追趕Zara母公司Inditex及H&M水平。

報道引述 Jamie Salter：「我不會確實告訴大家Shein去年銷售額是多少，但可以告訴大家Shein去年的銷售額遠高於300億美元。」去年亦有傳Shein2023年首3季銷售額已達240億美元，增長超過40%。

去年首3季銷售額傳增逾40%

尚未上市的Shein營收頗具神秘感，但由於去年夏天Authentic Brands Group與Shein簽訂了合作協議，令Jamie Salter對Shein 的財務狀况非常熟悉。作為交易的一部分，Shein收購Authentic旗下Sparc集團約三分之一的股份，Sparc原為Authentic Brands Group及Simon Property Group組成的合資企業。而上述交易後，Sparc則持有Shein的少數股份。Sparc亦是快消時裝品牌Forever 21運營商，作為雙方合作一部分，Shein已開始銷售與Forever 21的聯名服裝系列，並在該零售商的許多商場門店舉辦快閃活動。

早前有報道，Shein的美國上市路遇阻，因美國立法機關加強審查，並指Shein產品來自強迫勞動等，而Shein亦須就赴美上市與中國內地監管機構接觸；其後更有傳Shein轉戰英國上市。據報，為減低上市阻力，Shein採取若干措施，包括開始重金游說美國政客、遷移至新加坡、實際控股股東已變為新加坡公司，創始人許仰天或已獲得新加坡永久居住身分，並引入大量國際化高管。

相關字詞﹕Forever 21 H＆M 網購平台 Jamie Salter Authentic Brands Group

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