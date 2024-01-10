傳船商與胡塞達協議 航運股捱沽

東方海外跌7% 表現最差藍籌

早前丹麥媒體ShippingWatch報道稱，也門胡塞武裝與船運公司舉行會談，並就部分安全通行協議達成一致。報道表示，該協議將涉及航運公司同意不前往以色列，以換取在紅海安全通行。雖然該報道沒有透露據稱已達成協議的公司名稱，但仍拖累航運公司股價。馬士基、赫伯羅特昨否認達成任何促進船隻安全通過紅海的協議。

另一方面，彭博社報道指出，以色列聯合商會副主席Amir Shani表示，中國遠洋海運集團已將停止向以色列運送貨物的決定通知該組織的成員公司。一名知情人士證實，中遠從下周起將不再接受駛往以色列的訂艙。報道又引述消息指出，以色列外交部將與中國大使討論中遠的舉動，但強調這並非會議討論的唯一事項。

彭博稱中遠暫停以色列航運

對於中遠暫停對以色列航運的報道，外交部發言人毛寧昨於例行記者會上表示，不掌握具體情况，重申中方一貫支持中國企業與包括以色列在內的各國開展正常的經貿往來。