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經濟

炒現貨ETF快過關 比特幣破4.7萬美元 女股神Wood旗下ETF先沽Coinbase 套6億

【明報專訊】美國證交會（SEC）審批「科技股女股神」Cathie Wood，以及虛擬資產管理公司21Shares成立的ARK 21Share現貨ETF限期，將於當地時間周三（10日）屆滿，市場憧憬首隻甚至更多比特幣現貨ETF即將面世，比特幣價格昨日一度大升逾6%，升穿47,000美元水平（見圖），見21個月以來新高。

明報記者 蕭嘉聰

根據Coindesk數據，比特幣截至昨晚約8時仍報46,718美元，升逾4%。據CNBC報道，貝萊德（BlackRock）、灰度（Grayscale）和其他潛在比特幣ETF發行商已向SEC提交最終申請修訂，包括重要收費內容等，加大投資者對SEC批出現貨ETF的信心，預期SEC將同時批出數項申請，以平衡市場競爭。報道亦引述大量投資者意見，認為SEC批出比特幣現貨ETF首日表現被高估，但仍是長線機構投資者買入比特幣的新方法。

貝萊德灰度等向SEC交修訂申請

據《華爾街日報》報道，如相關ETF現貨基金獲批，價格戰或令部分發行商短期內要蝕本，已有發行商參考傳統金融業的做法，通過成本作競爭，部分亦開始做市場推廣。報道提到，景順旗下ETF前期為零管理費，6個月或基金規模達50億美元後將收取0.59%管理費；富達收取0.39%管理費等，預期小型發行商與大型發行商競爭時，將面臨更殘酷環境。

雖然比特幣價格水漲船高，不過Cathie Wood旗下多隻ETF連日減持美國主要虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）。

發行商料面臨殘酷競爭環境

最新為ARK Invest於周一（8日）披露，旗下3隻ETF包括ARK創新ETF（美：ARKK）、ARK金融科技創新ETF（美：ARKF）、ARK新一代互聯網ETF （美：ARKW）於上周五（5日）合共沽出133,823股、價值約2060萬美元（折合約1.6億港元）的Coinbase股份。自去年12月以來，ARK Invest多次披露沽售Coinbase，累計套現約7800萬美元（約6.08億港元）。

ARK ETF多持Coinbase逾上限

由於ARK Invest設有ETF持有個股比例上限約為10%的政策，Coinbase近月價格急升迫使旗下ETF持續沽出該股。

ARKK完成減持後，Coinbase權重佔ARKK約10.04%；不過ARKW及ARKF的權重仍分別佔10.37%及13.41%，繼續成為兩隻ETF的最大資產。

相關字詞﹕比特幣現貨ETF Cathie Wood 美國證交會 金融科技 虛擬貨幣 比特幣

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